Protagonistas de “Shelter”, de Harlan Coben, hablan de personajes, de la historia y de la escuela secundaria

‘Shelter’ es la última entrega del escritor de novelas de misterio Harlan Coben en el mundo de la televisión. Durante años, las obras del autor estadounidense han pasado de la página a la pantalla -con series como ‘Safe’ y ‘Stay Close’-, pero esta última entrega es la primera de la serie de Coben sobre Mickey Bolitar. El popular personaje interpretado por Jaden Michael sufre un cambio en su vida que separa a su familia y, mientras vive con su tía en Nueva Jersey, en una nueva ciudad y un nuevo colegio, entabla amistad con otros dos estudiantes: Ema (Abigale Corrigan) y Arthur, alias “Spoon” (Adrian Greensmith).

Con el misterio que rodea la desaparición de otro estudiante, y con algunos personajes bastante singulares que aparecen en la vida de Bolitar, el trío de amigos pronto se embarca en un torbellino de aventuras, todo ello mientras intentan sobrevivir al instituto.

P: ¿Qué suele buscar en los papeles y por qué aceptó este proyecto en particular?

Adrian Greensmith (AG): Estaba en medio de la escuela de arte dramático cuando me dieron este papel, y acabábamos de hacer un intensivo de “clowning”. El tipo de payasadas que hacíamos consistía en (preguntarse) cómo complacer siempre al público. Haces un pleno de ti mismo y todo vale, y lo único (que) importa es estar constantemente en un estado de apaciguar al público. Cuando me hicieron la audición para Spoon, había muchas cosas en él que me parecían divertidas, pero justo en ese momento, lo interesante era que me parecía un personaje con elementos muy payasescos. Por suerte, había muchas otras cosas en él, pero al principio, esa naturaleza de payaso era increíblemente emocionante.

Jaden Michael (JM): Siempre me han atraído las historias que tienen un significado más profundo. Cuando era pequeño, mi bisabuela siempre decía que yo sería la persona que llevaría el apellido de la familia y la sacaría adelante. Así que, desde que era pequeño, siempre he querido llevar a cabo esa misión y, cuando busco un proyecto, siempre es: ¿Es algo de lo que me sentiría orgulloso dentro de cinco o diez años?

Recuerdo que cuando crecía, aprendía sobre el mundo a través de las películas. Tengo seis o siete años y estoy aprendiendo lo que es estar en una escuela física, porque casi toda mi vida me educaron en casa. Veía programas de televisión y pensaba: “Esto es lo que hace la gente y así es como la gente hace estas cosas”. (Así que) Siempre intento hacer programas o películas que me inspiren a mí, de 10 o 13 años, y que tal vez encuentren algo en sí mismos y quieran apasionarse por ello e inspirarse a través de ello”.

Abigale Corrigan (AC): Creo que los personajes llegan a tu vida y a veces conectas realmente con algunos, y hay otros con los que no. Me encanta que sea homosexual, y creo que con todo lo que está pasando ahora mismo en la comunidad homosexual, es muy importante que haya gente homosexual en la pantalla. Me encanta su vulnerabilidad, es algo con lo que realmente conecté y, cuando leí el libro, me quedé asombrada de su aceptación radical de sí misma y de la gente que la rodea. Es raro ver personajes que saben quiénes son.

Creo que es genial que ella diga: “Soy gay y eso es lo que soy”. Así podemos dejar atrás esa parte del viaje y adentrarnos en la parte de ser humano, Ya sabes.

“La mayoría de los dramas adolescentes van a ser sobre una persona y van a tener un arco, y todos los demás simplemente los apoyan en ese viaje. Y esta serie es tan compleja y auténtica que todo el mundo tiene una historia”. — Jaden Michael, actor estadounidense.

P: “Shelter” transcurre en la escuela secundaria, que ya es un período de la vida un poco turbulento. Ahora, en esta serie, nos adentramos en mucho más de lo que tiene que afrontar un adolescente normal: ¿cómo fue rodar todo eso y verlo ahora en la pantalla?

AC: Cuando era niño, creo que era lo que yo quería, o cómo imaginaba que sería la escuela secundaria. Deseabas que hubiera un misterio que resolver, o que fueras tan especial que te pasara algo. Quiero decir, literalmente llevé capa hasta el octavo curso... así que menos mal que estoy en esta industria, ¿sabes? Me convencía constantemente de la clase de aventura que iba a vivir, y creo que en el instituto tienes esa sensación de no tener límites porque aún no te has sumergido en el mundo real.

Es tan complicado porque te sientes como, Dios mío, todas estas emociones, estoy sintiendo... ¿qué demonios está pasando? Pero también todo este mundo de ¿quién soy yo? Oh, podría ser esta persona o podría ser aquella y el mundo me parece esto ahora mismo... Es muy divertido. Pero nuestros personajes son personas muy complejas, por supuesto, pero también son niños. Es difícil ser un estudiante de secundaria y un detective al mismo tiempo.

JM: Ese es uno de los puntos fuertes de la serie. La mayoría de los dramas para adolescentes giran en torno a una persona que tiene un arco argumental, y todos los demás se limitan a apoyarla en su viaje. Y esta serie es tan compleja y auténtica que todos tienen un arco. Ema está pasando por cosas y tiene que aprender a ser mejor persona para apoyar a Mickey. Y todos los demás trabajan juntos para resolver sus problemas, para ayudar a Mickey a encontrar su solución. Mickey se embarca en esta aventura a través de este misterio para ayudarle a sobrevivir en el instituto, y creo que esa es una parte muy importante. Podría pasar volando por cualquier instituto, lo ha hecho en otros siete antes de que su familia se separara, pero está atrapado.

Está atrapado en Nueva Jersey, en una casa de la que no puede escapar y con gente que no conoce y en la que no confía. Tiene que aprender a confiar en la gente y la única forma de hacerlo es poniéndolos en circunstancias increíbles. Cuando dan la cara por él y siguen mostrándole su verdadera cara, puede abrir su corazón y dejarles entrar. Creo que es justo lo que dijo Abby: es exactamente lo que querrías en la secundaria, que te pongan en circunstancias imposibles y descubrir que las personas que te rodean son cien por ciento confiables.

AG: Además, cuando tienes tantas cosas en la cabeza, ya sea interpretando a un personaje o simplemente viviendo tu vida, creo que tanto como actor como persona, lo más fácil es volver a la gente que te rodea y a lo que está ocurriendo allí, en lugar de todo el ruido de fondo que supone estar en una trama disparatada o vivir una vida disparatada.

Aunque hay mucho contexto loco que interpretar, en última instancia nuestro trabajo consistía en ponernos uno frente al otro y resolverlo. Y eso es muy simple y muy complicado y lo más divertido de hacer.

19 de agosto

Es la fecha en la que ‘Shelter’ estará disponible en Prime Video.