“Las circunstancias que se dieron justificaban el Golpe”: las definiciones de la presidenta de las Juventudes UDI

Una serie de “causas” enumeró Katherine Montealegre, presidenta de las Juventudes UDI, para justificar el Golpe de Estado de 1973 en Chile, esto en el marco de los 50 años de este hecho que marcó la historia de nuestro país.

En una conversación con La Tercera, la dirigenta de 31 años aseguró que “las circunstancias que se dieron justificaban el Golpe” y que los militares tenían como objetivo “dar estabilidad a Chile”.

“Siempre se ha fraguado este tema respecto de lo que ocurrió con posterioridad al 11 de septiembre. Y no hay nadie dentro de la derecha que no haya condenado fuertemente cualquier violación a los derechos humanos que se haya cometido con intervención militar. Es indispensable, y para que se dé un nunca más, entender cómo la violencia política de la izquierda llevó al colapso de 1973. Los militares no se levantaron un día queriendo intervenir en un gobierno que llevó al poder democráticamente pero que se volvió ilegítimo. Hay varias circunstancias que llevaron a este motivo”, expresó en la entrevista con el medio.

Según Katherine, hubo varias razones para que se llevara a cabo el Golpe de Estado y que “entre una guerra civil y la intervención militar obviamente la intervención de quienes pudieran dar estabilidad a Chile”.

“Hubo muchas causas. La maduración de las ideas socialistas, la Guerra Fría como escenario crispado, creer que Chile podía ser un experimento de la revolución cubana de Fidel Castro. Fueron la violencia, las tomas, los secuestros, los indultos a terroristas, abrazar la vía armada, las estatizaciones, los graves atentados a la libertad, las largas colas, las cacerolas vacías, los paros de los trabajadores. Un Presidente que representa actitudes tiránicas amparándose en grupos armados y creyendo que estaba por sobre la Constitución y las leyes. Ese deterioro llevó no solo a las Fuerzas Armadas a pronunciarse, sino que a la sociedad civil a levantarse”, expresó.

Con respecto a la violación de los Derechos Humanos, puesto que en este periodo se perdieron miles de vidas y hasta el día de hoy se conoce el paradero de varias personas, la dirigente comentó que “erosionar sistemáticamente las instituciones de una democracia no es una conducta democrática y debe ser condenada”.

“Cuando ya se ha destruido la democracia era necesario poder reconstruirla y esa transición permitió los mayores años de estabilidad social y económica”, agregó.

Las figuras de Pinochet y Allende

Consultada sobre cómo define al dictador Augusto Pinochet, Montealegre contestó que “Más allá de la figura de Pinochet, merece un reconocimiento el hecho de que se haya puesto un freno a esta dictadura comunista, marxista, leninista que se quería instalar en Chile. Eso no tiene vinculación con la gran y profunda condena que los demócratas tenemos con cualquier violación a los derechos humanos. Y con cualquier líder que avale la violencia para generar cambios en un país, como ocurrió con Allende”.

Según su análisis, el expresidente Salvador Allende “puso a los chilenos en peligro (...) llegó a tales niveles de inflación y dividió a Chile no merece un reconocimiento como el que ejercen las juventudes de izquierda”, sostuvo.

Finalmente, sobre si la derecha debería pedir perdón por las atrocidades que alababan y hasta el día de hoy desconocen, la dirigenta de la UDI aseguró que “más que pedir perdón, la conmemoración de los 50 años se debe evaluar como una reflexión”.

En esta línea, Katherine afirmó que los trabajadores de este gobierno “tratan de reabrir heridas, de volver a confrontarnos y polarizarnos. Exigen que las personas que vivieron esta etapa, muchos que han muerto, pidan perdón, cuando ese ejercicio de perdón, reflexión y sanar heridas ya se hizo”, haciendo caso omiso a los miles de cuerpos que se desconocen su paradero y sus familias aún buscan una respuesta.