1973: se caen las iniciativas del PC y republicanos

Aunque para el 11 de septiembre faltan algunas semanas, cada día se van cumpliendo 50 años de algún hecho ocurrido en 1973, que es recordado o condenado, y que genera alguna división. Pasó ayer en la Cámara de Diputados, donde parlamentarios de derecha consiguieron que se leyera el acuerdo del 22 de agosto de 1973 que es conocido como el que declararía la inconstitucionalidad de la Unidad Popular. La lectura causó que parlamentarios de izquierda reaccionaran fuertemente, al punto que hubo gritos y pancartas en la Sala, algo que el reglamento de la corporación no permite.

Las bancadas de Chile Vamos y el Partido Republicano manifestaron “el más absoluto respaldo jurídico y político al acuerdo adoptado el 22 de agosto de 1973″ e insistieron en que “constató un grave quebramiento del orden constitucional y legal”. Para poder leer el documento, los congresistas hicieron una solicitud que fue aprobada con la mayoría de los diputados presentes (50 votos a favor, 42 en contra y una abstención). Pese al resultado, Luis Cuello intentó que no se llevara a cabo la lectura, pero los requerimientos no fueron acogidos por la mesa. Varios parlamentarios se retiraron gritando “asesinos” y “cobardes” a las bancadas de enfrente, y otros se quedaron con carteles y fotos de detenidos desaparecidos.

Más allá fue la diputada Lorena Pizarro (PC), quien se acercó para encarar a los congresistas opositores, quienes se dedicaron a grabar con sus celulares la reacción. Tras eso, la bancada del Partido Republicano elevó una solicitud de resolución para pedirle al Presidente Boric, “que instruya al ministro de Educación y al de las Culturas distribuir copias gratuitas del acuerdo”, pues sería “necesario hacer ejercicios genuinos de memoria e historia, sin pretender anular nada que contribuya a la mejor comprensión de los hechos”. Esa idea fue rechazada en votación.

Más que al fondo, los parlamentarios se refirieron tras el incidente al intercambio de “punto de vista”. La diputada Flor Weisse (UDI) señaló que “no nos sorprenden las reacciones que han tenido, porque estamos acostumbrados a esa actitud matonesca. Nosotros hicimos uso de una facultad, para leer parte de la verdad histórica, porque siempre la historia tiene dos miradas, ni el Partido Comunista ni la izquierda son dueñas de la verdad”.

Su par Camila Flores (RN) añadió sobre la diputada Pizarro que “estamos acostumbrados a más que tener una diputada, tener una matona de barrio en esta Cámara. A los comunistas nunca les ha gustado que las cosas se sepan, nunca les ha gustado contar la historia previa al 11 de septiembre del 73″.

El jefe de la bancada de Republicanos, Benjamín Moreno, apuntó a que “la izquierda se ha encargado de enaltecer la figura de Salvador Allende, pese a las ilegalidades que realizó en contra de los ciudadanos. Es fundamental contar lo sucedido tal como fue”.

Cuello insistió en que la petición de la derecha no era reglamentaria: “Bancadas de la derecha han hecho una maniobra, han ocupado un resquicio parlamentario, una petición que debió haber sido votada en la parte de la sesión destinada a ello”.

“Presentaron el texto de un acuerdo al que arribó la Cámara en agosto del año 73 que era inconstitucional y que fue utilizado por los golpistas para justificar su acción contra el Presidente Allende”, añadió.

Pizarro (PC), por su parte, indicó que “si nosotras y nosotros permitimos que el negacionismo se haga realidad en la Cámara de Diputadas y Diputados, vayamos todas y todos temiendo por nuestra vida, eso es lo que está en juego”.

A la vez, el Partido Comunista pidió otra solicitud de resolución, que hiciera que la Biblioteca del Congreso Nacional establezca un relato de conmemoración de los 50 años del Golpe Civil-Militar de 1973, a partir de la condena al quiebre democrático e impedir todo relato justificativo del mismo. También fue rechazado.

A 50 AÑOS

Alejandra Placencia: “Sería un retroceso mirar hacia el lado”

Diputada del Partido Comunista por la Región Metropolitana

“El Congreso Nacional no puede ser indiferente a esta fecha, recordemos que el Golpe marcó el cierre de ambas cámaras durante 17 años y eso merece una reflexión autocrítica por parte de la Corporación. Sería un retroceso gigantesco que uno de los poderes del Estado mire hacia el lado en una fecha tan trascendente como los 50 años del quiebre de la democracia. Aquí quedó claro que parte de la derecha sigue siendo golpista, sigue justificando el Golpe de Estado que significó un quiebre total a la democracia, las libertades y relativizando las violaciones a los Derechos Humanos. Parte de la derecha eligió seguir siendo cómplices de los horrores de la Dictadura. Lo sucedido ayer es claramente una justificación del Golpe por parte de los partidos de derecha”.

Stephan Schubert: “Se está polarizando a la sociedad”

Diputado del Partido Republicano por La Araucanía

“La campaña que el Gobierno ha llevado todo este año respecto a conmemorar lo ocurrido hace 50 años, nos ha traído aún más divisiones. A mi juicio no era lo apropiado, aquí se está abriendo una herida que estaba comenzando a sanar y tenemos al país mirando hacia atrás, lo ocurrido hace 50 años en circunstancias que tenemos tantos desafíos, donde tenemos que trabajar todos en conjunto; si no, no lo vamos a lograr. En lugar de lograr la unidad, lo que se está haciendo es polarizar aún más a nuestra sociedad. Hago un llamado al Presidente en el tiempo que queda a que mute su propuesta inicial y la transforme en un lugar de encuentro, de perdón y reconciliación, para que juntos de izquierda y de derecha, moros y cristianos, podamos trabajar por los grandes desafíos”.