Milton Millas sufre grave accidente de tránsito: “No me quiero morir”

El periodista deportivo Milton Millas sufrió un grave accidente automovilístico la tarde de este pasado sábado en la Autopista Costanera Norte, cuando otro vehículo lo impactó.

Se dirigía por la citada autopista y su pareja lo seguía en otro auto, cuando un Porsche lo chocó por atrás. Millas asegura que su vehículo quedó sólo con dos ruedas y con peligro de volcar.

“Sentí un impacto muy fuerte por detrás que me mandó contra las barreras, que me tiró contra el muro derecho del paso nivel, el auto giró y se dio contra las barandas. Menos mal que iba con cinturón de seguridad”, aseguró a LUN.

Dado que su pareja iba metros más atrás, ella misma lo auxilió. “¿Cómo estái?, ándate al auto y siéntate, me dijo. Bien, Bien, le respondí. Ella vio a lo lejos el auto destruido y vio que no me bajaba todavía y casi se murió, porque vio el accidente y a mí choqueado”, contó.

Si bien está en plena recuperación, aseguró que todavía “me duelen el cuello y la zona costal”.

“Creo que la saqué barata, no la vuelvo a contar dos veces”, precisó.

“En el pavimento mojado creo que la velocidad le jugó una mala pasada (Porsche). Yo he vivido tanto, a la muerte no le tengo nada de miedo, pero no me quiero morir porque amo la vida”, concluyó.