“Por eso la gente los detesta”: Neme arremetió sin filtro contra diputados por discusión sobre gobierno de Allende en medio de inundaciones

En medio de las devastadoras inundaciones que han afectado a varias comunas del país debido a las intensas lluvias en la zona centro-sur, los diputados del Congreso Nacional se enfrascaron en una acalorada discusión sobre el Golpe de Estado de 1973 y la acusación al gobierno de Salvador Allende por supuestamente “quebrantar el orden constitucional” en aquel entonces.

La controversia surgió cuando los legisladores de la oposición incluyeron en la agenda una propuesta para leer la declaración de agosto de 1973. A pesar de la negativa del oficialismo, la propuesta fue aprobada y el documento fue leído en el pleno del Congreso. Esto desencadenó fuertes conflictos entre los diputados, que intercambiaron incluso groserías durante la sesión.

Durante una intervención en Meganoticias Amanece, esta mañana, el periodista José Antonio Neme criticó duramente esta discusión. El comunicador consideró que era lamentable que los políticos se enfrascaran en un debate sobre hechos pasados en un momento de emergencia climática como la que está viviendo nuestro país actualmente.

“Un espectáculo patético, lo mando a decir pero sin anestesia, patético (...) Se insultaron, se gritaron de todo, de lado y lado, porque evidentemente la derecha exigía la lectura del papel. El único papel que deberían leer los políticos es el papel de idiotas que han hecho el día de ayer. Se los digo honestamente”, partió señalando el conductor de TV.

Neme argumentó que si uno se encuentra en medio de la devastación causada por las lluvias, lo último que quisiera ver en la televisión sería una discusión sobre la constitucionalidad de un gobierno ocurrido hace 50 años.

“Al menos un poco de prudencia. ¿Era el mejor día para agarrarse por algo que pasó hace 50 años? (...) Me parece triste, triste. Un estado de catástrofe que está siendo empujado básicamente por Carabineros y Bomberos. Y en un tercer lugar los militares, que aparecieron a eso de las 10, 11 de la mañana”, añadió.

En esa misma línea continuó ejemplificando: “Si yo estoy en Licantén, llegó, he perdido todas mis cosas, con el agua al cuello, a un albergue y pongo el televisor y veo que en la Cámara Baja están discutiendo si era o no constitucional el gobierno de Allende. No quieren discutir también de la revolución de 1891, el nepotismo de Carlos Ibáñez del Campo, qué pasó con el ‘León de Tarapacá’ (Arturo Alessandri)”. “Estos de verdad están medios tocaditos de la cabeza (perturbados)”, lanzó.

“De verdad. O sea, me parece de una falta de empatía, de una falta de prudencia, de una falta de conexión (...) ¿Era ayer el mejor día para discutir sobre la constitucionalidad del gobierno de Allende y, además, terminar disparándose garabatos de lado y lado? Pobres, cumas, rascas, insensibles. Por eso la gente los detesta. Por cosas como esa”, concluyó el periodista.