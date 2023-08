Denuncian a arquero Colo Colo por atropello de una motociclista y desentenderse de los daños

Una grave denuncia realizó una joven motociclista en contra del arqueron de Colo Colo, Brayan Cortés, a quien acusa de haberla atropellado con su vehículo y, posteriormente, no acceder al pago de los daños ocasionados a la moto.

Darlinz Gaete relató que el pasado 17 de agosto ella conducía su motocicleta y, al llegar a la intersección de Avenida Calera de Tango con San José de Nos, recibió el impacto de la camioneta del portero del equipo de fútbol.

La joven resultó con heridas leves y fue asistida por Cortés, quien se bajó de su vehículo y acompañó a la motociclista hasta la llegada de la ambulancia, según informa 24 Horas.

Darlinz le explicó en la ocasión al seleccionado nacional que sólo le pedía que se hiciera cargo de los daños de la moto. El arquero, de acuerdo con el testimonio de la joven, aceptó el trato.

Gaete pudo tomarle una fotografía a la licencia conducir y carnet de identidad del exDeportes Iquique desde el celular del futbolista pues, según aseguró, no conducía sin estos documentos al momento de accidente.

Sólo al momento en que llegó su familia, Darlinz se enteró que Cortés era el arquero de Colo Colo. Mantuvo luego comunicación con él a través de WhatsApp.

“Me dijo que estaba al tanto del presupuesto, se lo mandé y no lo molesté más. Resulta que hoy le mando el valor del presupuesto y me dice que no, que el presupuesto sale fuera de lo que él puede pasar y dijo que la culpa fue mutua, la responsabilidad de los dos. El presupuesto final de la moto es de $ 2.700.000 y, en este caso, lo que él está cubriendo me dijo que máximo un millón. Ni siquiera le cobré gastos médicos”, aseguró la joven.