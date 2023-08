Roces por 50 Años del Golpe suben de tono en el Congreso

Ya el martes hubo discusiones y gritos en la Cámara de Diputados, cuando se aprobó un proyecto de acuerdo del Partido Republicano y se leyó el resolución de agosto de 1973 que declaraba inconstitucional el gobierno de Salvador Allende. Ayer, volvió a haber lío. No fue por la petición del Partido Comunista que buscaba que se condenara ese mismo documento, que no fue aprobado, sino después de que con amplia mayoría se diera luz a una resolución que condena la violencia sexual ejercida por la dictadura militar entre los años 1973 a 1990 contra mujeres.

La idea tuvo, además de 71 votos a favor, 15 en contra (tres de mujeres) y 35 abstenciones. El verdadero problema se generó cuando se comenzaron a escuchar los motivos que tuvieron los parlamentarios para no apoyar la moción.

“Destacó” la respuesta de Gloria Naveillán (SC), quien aseguró tras la sesión que sobre el hecho sólo “hay denuncias, pero no tengo claridad de que haya comprobación de esos hechos”. Añadió que “yo no creo que hayan sido sistemáticos, yo creo que eso es parte de la leyenda urbana”. Finalmente, la parlamentaria indicó que “debe incluir otros casos, como el de Antonieta Maechell”, recordando el caso de una violación durante la UP.

La diputada Mercedes Bulnes (Ind./Frente Amplio) expresó: “Que haya habido mujeres que votaron en contra de este proyecto de resolución me parece inaceptable. La violencia sexual debe ser siempre rechazada, pero en contexto de violencia política, es particularmente reprochable”.

“Como parte de una generación que no lo vivió, creemos que es imprescindible cuestionar el pasado, revivirlo en el presente para que nunca más se vuelvan a cometer estas vejaciones”, añadió María Francisca Bello (CS).

Daniella Cicardini (PS) señaló que “esto demuestra que volverían a apoyar un golpe de Estado y a repetir los mismos horrores”.

Esta vez no fue en la Sala, sino en los pasillos que se dieron las discusiones. La diputada María Candelaria Acevedo (PC) mostró una foto de su padre, Sebastián Acevedo, quien se inmoló en 1983, cuando hablaban a la prensa Miguel Ángel Calisto y Alberto Undurraga (ambos DC).

En la misma jornada, se rechazó el proyecto del PC que buscaba condenar el acuerdo que declaró inconstitucional gobierno de Allende. Eric Aedo (DC) había adelantado que votarían en contra, no sólo porque su partido encabezó aquella declaración de hace 50 años, sino que porque quería “mirar hacia adelante”.

Daniela Serrano (PC) pidió el voto a favor al indicar que “hoy, la Cámara de Diputados tiene una oportunidad de pronunciarse y ofrecerle disculpas al país”, pero la moción consiguió sólo 57 votos a favor, 62 en contra y dos abstenciones.