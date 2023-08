Duelo por Teillier agita a la derecha a días del 11

A los 79 años y por causas que derivan del covid falleció ayer el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier. Su partida fue ampliamente sentida por los sectores más afines políticamente, incluyendo al Gobierno, del que su colectividad es parte.

“Inclaudicablemente demócrata, se la jugó durante toda su trayectoria para mejorar las condiciones de vida del pueblo de Chile”, dijo el Presidente Boric en sentidas palabras. “Murió como un hombre digno, orgulloso de la vida que había vivido. (...) Hay otros que mueren de manera cobarde para no enfrentar a la justicia”, agregó el Mandatario, quien decretó dos días de duelo nacional y fue parte de la capilla ardiente.

Teillier nació en 1943 en Santa Bárbara (Biobío) y era profesor de castellano y escritor. Estaba viudo y tuvo tres hijos.

Ingresó a las JJ.CC. en 1958. El día del Golpe Militar tenía 29 años, pero era un militante más del partido en la sede de Valdivia. Fue detenido en 1974 por los Servicios de Inteligencia de la Fuerza Aérea y estuvo seis meses en sótanos interrogado y torturado, además de pasar días con cadenas. Tras eso, pasó dos años en diferentes centros de detención.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), dijo ayer que “el compañero fue un gran constructor de unidad, que siempre entendió que a pesar de los dolores de su vida, porque fue torturado y perseguido, supo construir puentes”.

Tras ser liberado, en 1977, pudo salir al exilio, pero se quedó en Chile, en la clandestinidad, alejado de su familia, bajo el nombre de Sebastián Larraín, aunque los organismos de seguridad lo identificaban como “El Príncipe”. Ese año entró a la directiva nacional.

Fue jefe militar del PC y enlace con el FPMR. Estuvo a la cabeza de la internación de armas de Carrizal Bajo y visó varios atentados, entre ellos, aquel contra Augusto Pinochet, en 1986, que Teillier reivindicó años más tarde: en 2018 dijo que “fue un acto de justicia contra un tirano”.

“Creo que Guillermo Teillier es un patriota, jugó un papel muy importante en la recuperación de la democracia”, indicó ayer la diputada Karol Cariola (PC)

Tras el regreso de la democracia, Teillier creó esos puentes, con la Concertación, primero para las municipales de 2008 y luego las parlamentarias de 2009. Fue diputado entre 2010 y 2022 y falló en su intento de llegar al Senado, en 1997 y en 2021.

Sin embargo alejó al PC de los demás partidos tras el Estallido Social de 2019, cuando se alineó con las protestas y no firmó el Pacto por Chile.

Desde 2005, cuando murió Glady Marín, encabezaba el partido y, desde la asunción de Gabriel Boric, participaba de los comités políticos y otras actividades oficiales, aunque no siempre era el vocero.

No es la primera vez que su colectividad era parte del Gobierno, pues fue el propio Teillier quien tuvo un rol clave en la confomación de la Nueva Mayoría que llevó a La Moneda a Michelle Bachelet.

El secretario general del PC, Lautaro Carmona, declaró ayer que “Teillier fue un comunista a carta cabal, un consecuente a plenitud en la lucha por llevar adelante las ideas más nobles que postula el comunismo en beneficio de la sociedad”.

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), aseguró que Teillier “abrió caminos no sólo a las nunevas generaciones, sino también a las mujeres”.

Derecha critica que haya homenajes y que los encabece el Presidente

La figura de Guillermo Teillier no genera simpatías en la derecha, pero más allá de su opinión sobre el político, Chile Vamos y Republicanos criticaron fuertemente que el Presidente, Gabriel Boric, decretara dos días de duelo (hoy y mañana).

Para el diputado Felipe Donoso (UDI) “es incomprensible el duelo nacional en un país que vivió atrocidades que se jactaba de haber dirigido Guillermo Teillier. Él autorizó el atentado contra el general Pinochet con el resultado de la muerte de varios carabineros”. Lo mismo piensa Benjamín Moreno (Rep.), quien dijo que “no fue una persona de unidad nacional, no merece que un país le rinda homenaje. No merece que cuarteles de carabineros tengan que estar con la bandera a media asta”.

Para Frank Sauerbaum (RN), “a Teillier no se le juzgó únicamente porque prescribió la causa. Él fue el promotor de la vía armada del PC”.

Desde Evópoli, Francisco Undurraga opinó que “no comparto la forma de hacer política, la democracia se combate con democracia y no por las armas”, similar a la opinión de Eric Aedo (DC), quien indicó que “Gabriel Boric es el primer presidente de izquierda luego de la UP, no me llama la atención el gesto, pero los chilenos van a ponderar las formas de enfrentar una dictadura, desde el diálogo y la construcción democrática, respecto de alguien que creyó cosas distintas”.

Ante todas las críticas, Tomás de Rementería (PS) expuso que “la carrera de Guillermo Teillier se enaltece con haber sido encargado militar del Partido Comunista en dictadura. La lucha militar contra el gobierno de Pinochet era totalmente legítima, en su rol de encargado militar desestabilizó al gobierno militar y pudo hacer que llegara la democracia más rápidamente”.

Daniel Núñez (PC) declaró que “las críticas de la oposición son una afrenta y nos causan dolor. Lo mínimo que puede hacer un país, una democracia, es homenajear a quienes permitieron que hoy estemos en espacios de libertad y Guillermo Teillier es uno de los héroes que se deben homenajear y tener este duelo nacional justamente merecido”.