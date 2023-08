El Estado se hará cargo de buscar a los DD.DD.

Con sentidas palabras del Presidente Boric y también de dirigentes de organizaciones de familiares de víctimas de la Dictadura se lanzó ayer el Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos que, según se aclaró, no es una idea de Gobierno, sino una política de Estado.

El programa contempla tres fases u objetivos. El primero es esclarecer las circunstancias de desaparición o muerte y su paradero; el segundo es garantizar el acceso a la información y la participación de los familiares y la sociedad en los procesos de búsqueda y de investigación, con pericias y diligencias; y el último, implementar medidas de reparación y dar garantías de no repetición de este tipo de crímenes en el futuro.

Para no comenzar desde cero, el proyecto establece que sirva como base lo conseguido a través de otras comisiones y por las investigaciones judiciales, que han establecido que al menos 3.200 personas fueron asesinadas entre 1973 y 1990.

En sus palabras, Boric se preguntó: “Cómo se responde a quienes invitan a olvidar, cómo se responde a quienes niegan lo que ocurrió, a quienes lo justifican y que no son capaces de decir que no lo harían de nuevo”.

“Ayer, no metafóricamente, ayer se conocieron las sentencias de las muertes de asesores de La Moneda o la de Víctor Jara y uno se pregunta si la justicia es tal cuando no es oportuna”, señaló el Mandatario, quien agregó que “de las 1.469 víctimas de desaparición forzada, 33 años después de recuperar la democracia, hemos encontrado solo a 307. Esa cifra nos debe doler, nos debe hacer arder la sangre porque da cuenta de la magnitud de la deuda que tenemos como Estado”.

Finalmente, Gabriel Boric lamentó que no llegaran a la cita “los presidentes de todos los partidos políticos, todos fueron invitados” y agradeció “la presencia en este acto de Carabineros y del director nacional de la PDI. Es importante que ellos estén acá”.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, añadió que el Plan “está diseñado un modo tal que sea posible ir estableciendo indicadores de verificación por cada etapa” y dijo que “es bien increíble que el estado chileno no tenga recopilado en un solo lugar toda la información que permita sistematizar”.

Sobre el presupuesto, Cordero indicó que “estamos requiriendo un presupuesto y el Presidente ya ha hablado de que están los recursos para el equipo multidisciplinario, la inversión en tecnología, para peritajes, y para el Servicio Médico Legal”.

Cordero y también la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, hicieron llamados a que quienes tengan información, la entreguen. “Los detenidos desaparecidos no les faltan solamente a su familia, nos faltan a todos, a todo el país. Necesitamos saber dónde están, han pasado 50 años y los pactos de silencio no pueden continuar para toda la vida”, manifestó Jara.

En el evento estuvo el exsenador Camilo Escalona (PS), quien destacó el Plan como uno de “los tres hitos fundamentales de la transición democrática, junto a la Comisión Rettig y la Comisión Valech”. Respecto de la ausencia de los presidentes de los partidos de derecha, indicó que “a mí no me sorprende”. Desde la UDI, su presidente, Javier Macaya, aseguró que no fue invitado.

Finalmente, el exministro de Justicia Isidro Solís expuso que “esta iniciativa es trascendente. Hay una herida todavía abierta, y no se va a saldar esa deuda mientras no haya efectivamente medidas que puedan dar respuesta a la búsqueda de los familiares”.