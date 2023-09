Revelan millonaria demanda en contra de Pinilla: factoring le exige el pago de $483 millones en pagarés

Este viernes se reveló en detalle los cuatro juicios ejecutivos que la empresa de factoring Primus Capital presentó estas últimas semanas en tribunales en contra de Mauricio Pinilla y sus sociedades comercial, por una serie de pagarés impagos que alcanzan a los $483.877.061.

Según reveló el diario digital Pulso de latercera.com, el retirado futbolista y actual comentarista deportivo fue requerido por el “segundo factoring no bancario más relevante de la plaza, controlado por el empresario Raimundo Valenzuela”, junto a su padre -Ricardo Pinilla Ocaña- y sus sociedades, luego de entrar en mora por el pago de cheques y pagarés, por créditos directos, de sus empresas con Primus Capital.

Las demandas en contra de Mauricio Pinilla

“Es el fraude de cuello y corbata más grande al menos de los últimos 20 años”, indicaron en Primus, según informaron en latercera.com.

“A la fecha, las acciones judiciales emprendidas por Primus no se han proveído en el Sistema de Consulta Unificada de Causas del Poder Judicial y, por lo tanto, no son públicas. Esto, debido a que no han sido notificadas, proceso que se llevaría a cabo en los próximos días”, puntualizó el medio de circulación nacional, que informó que dichas causas judiciales presentadas en contra de Pinilla “entre julio y agosto”, fueron asignadas en el segundo, 13°, 24° y 29° juzgados civiles de Santiago.

En el Segundo Juzgado Civil de Santiago, detalla latercera.com, se encuentra alojada una demanda en contra del deportista por el cobro de un pagaré de $43.016.263, que “adeudaría Grosseto SpA, sociedad ligada a Pinilla y que lleva el nombre del club italiano que representó en la temporada 2009-2010″.

En el 13° Juzgado Civl, Primus Capital demandó a otra de las sociedades del deportista. En este caso, a Asesorías e Inversiones Maguri Limitada, de Pinilla y Gisella Gallardo, por un pagaré de $9.650.000.

En el 24° Juzgado Civil capitalino, en tanto, el factoring demandó al rostro de TVN, ESPN y radio Agricultura por un pagaré de $122.340.000 en una causa en contra de Inversiones Doña Agustina SpA y de Ricardo Pinilla Ocaña.