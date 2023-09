Tirador racista calificó a Eminem y Machine Gun Kelly como “objetivos válidos”

Ryan Palmerer, de 21 años, es el joven que mató a tiros el pasado sábado a tres personas de raza negra en un Dollar General en Florida. Después de cometer los asesinatos en un sangriento tiroteo, se suicidó. No obstante, las investigaciones siguieron al suceso y determinaron que el homicida-suicida tenía como “objetivos válidos” a los cantantes Eminem y Machine Gun Kelly.

Rolling Stone publicó extractos de escritos que Palmerer había dejado en su casa. Se trata de escritos que estuvo meses haciendo y donde es evidente que también tenía la mira en los mencionados artistas.

“Eminem miró al abismo (siendo ni-dly) y el abismo le devolvió la mirada (convirtiéndose en un ni-er)... Camina al borde del ni-er amante y ni-er honorario. Cayó no porque su nuevo material apestara, sino porque las letras eran una mierda liberal molesta y gay. ROE para Total Ni–er Death debe incluir a Eminem (también conocido como Marshall Mathers, también conocido como Slim Shady, también conocido como Ken Keniff, también conocido como el tipo blanco de D12) como un objetivo válido y debe ser asesinado en el momento”, decía el escrito de Palmerer, según publicó el citado medio.

Agentes policiales siguen investigando el domingo 27 de agosto de 2023 en la tienda Dollar General donde se perpetró un tiroteo el día anterior, en Jacksonville, Florida. (AP Foto/John Raoux) AP (John Raoux/AP)

En lo que escribió sobre Machine Gun Kelly expresó que estuvo muy cerca de dispararle, pero que no lo hizo. “Colson Baker (también conocido como Machine Gun Kelly): Honorable ni–er. Que me maten en el acto como a Eminem porque no le disparé en Ohio”, expuso.

Investigaciones

Rolling Stone informó que el director del FBI, Christopher Wray, expresó que las investigaciones revelan que “al autor del ataque del sábado a través de sus propios escritos, a través de las referencias que hizo, y a través de sus acciones, deja claras sus intenciones, sus acciones, sus motivaciones, su odio”.

El pistolero ingresó en un Dollar General de Jacksonville, portando un chaleco táctico, estaba armado con una pistola y un rifle AR-15, que tenía marcas de esvástica.

Mató a Angela Michelle Carr, de 52 años; a Jerrald Gallion, de 29; y Anolt Joseph “AJ” Laguerre Jr., de 19 años. Minutos después, se disparó él mismo.

En esta selfie cortesía de Sabrina Rozier se ve a Rozier, a la izquierda, y a Jerrald Gallion. (Sabrina Rozier via AP) AP (Sabrina Rozier/AP)

Trascendió que el tirador dejó una nota suicida. Antes de salir de su casa, le dejó un mensaje a su padre, indicándole que mirara una nota que le había dejado. Palmerer tenía antecedentes de enfermedad de salud mental y según su progenitor había dejado la universidad. Últimamente, se la pasaba encerrado en su cuarto.