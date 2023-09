“No contribuye al debate”: Gabriel Boric dice que fue “un error” mencionar la muerte de militar condenado por el crimen de Víctor Jara

El actual Presidente de Chile, Gabriel Boric, fue el último de los mandatarios nacionales invitados este domingo al especial de Canal 13 de los “50 años del Golpe Militar” del programa “Mesa Central”, donde aclaró que sus dichos respecto del suicidio del militar en retiro, Hernán Chacón Soto, condenado por el asesinato del cantante Víctor Jara, no “contribuyen a dar un debate” respecto de la conmemoración histórica.

El jefe de Estado expuso en el especial conducido por Iván Valenzuela el contexto en que se dieron sus declaraciones durante el funeral del presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, que en gran parte del sector opositor al Gobierno fueron interpretadas como una alusión directa a la muerte de Chacón Soto, luego de profundizar en la cobardía de quienes propiciaron los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar.

La aclaración de Gabriel Boric

“Primero, yo no soy quien para juzgar la decisión, por el momento, de un suicida y en ese sentido, respeto a quien toma esa decisión por los motivos que sea, y de hecho en mi declaración yo no digo la palabra suicidio, pero entiendo que dado el contexto se presta para esa interpretación”, inició el Presidente, quien fue explícito en señalar que sus dichos fueron a todos “quienes cometieron crímenes atroces” en el Golpe Militar y posterior dictadura militar.

“Lo que yo quería decir, y reitero, es que hubo quienes cometieron crímenes atroces, durante mucho tiempo se ufanaron de ellos. Después, los escondieron, mintieron, entorpecieron todo lo posible para evitar la justicia. Y al momento de enfrentar las consecuencias de sus propios actos, a través de diferentes formas, se evade el enfrentar la responsabilidad de los propios actos”, señaló.

“Y esa trayectoria. 50 años. 50 años escondiéndose. Esa trayectoria, que no solamente me refiero al coronel Chacón, sino partiendo por el mismo Pinochet. Eso me parece que es de una cobardía profunda. El haber cometido crímenes atroces, haberse ufanado de ellos, haberse negado a la justicia, haberse burlado de las víctimas, haberles mentido. Imagínese cómo se sintieron cuando les dijeron, después de la mesa diálogo, los familiares de detenidos desaparecidos: ‘Los tiramos al mar’, y después los encuentran en Cerro Chena”, aclaró.

“Entonces, yo sí creo que hay una trayectoria de cobardía en quienes no se hicieron responsables de sus actos. Creo que el excomandante en jefe (Ricardo) Martínez, en su libro, lo aborda cierta manera cuando critica a Pinochet y a las altas autoridades por no asumir su responsabilidad de mando”, indicó.

“Yo quiero ser cuidadoso en eso. No soy quien para juzgar el acto íntimo y desgarrador del suicidio, pero sí creo que tenemos todo el derecho a ser muy críticos en esa trayectoria de cobardía, de evadir la justicia, burlándose de las víctimas todavía a 50 años”, afirmó.

