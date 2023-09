Diputado Mulet y la encrucijada del fútbol profesional: “Las apuestas deportivas en Chile son ilegales, civil y penalmente”

“A mí me sigue llamando la atención falta de control por parte del Estado”, señaló el diputado Jaime Mulet, refiriéndose a la vinculación que mantiene la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y sus clubes con las casas de apuestas deportivas, que auspician los dos torneos nacionales y a la mayoría de los equipos nacionales.

“Las apuestas deportivas en Chile son ilegales, civil y penalmente, por eso hay una ley para Lotería, Polla, los casinos e hipódromos”, afirmó el parlamentario en el programa Circulo Central de TV+.

Mulet se refirió a la interpelación que hizo el Ministerio de Justicia a la ANFP, dándole un plazo de 30 días al organismo del fútbol rentado para resolver el tema de sus contratos con las casas de apuestas deportivas, considerando que el actuar de éstas en Chile es ilegal.

La gestión de las autoridades y el Estado

“Creo que el Estado por primera vez actúa con decisión y veo al Ministerio de Justicia muy comprometido. Felicito al ministro, y, además, a Jaime Gajardo, el subsecretario, que ha estado metido en esto”, indicó.

Asimismo, el parlamentario sostuvo que “a mí me llama y me sigue llamando la atención la falta de control por parte del Estado, porque ahí está el Servicio de Impuestos Internos, que en determinado momento actuó. Al principio cobraban los derechos de IVA y se habían entusiasmado por ese lado, por la ley que cobraba impuestos a las plataformas de streaming, pero por ahí se metieron las casas de apuestas, que el SII declaró que son ilegales, porque no estén autorizadas por la ley”.

De paso, Mulet aludió a un informe que presentó al Ministerio de Justicia con respecto a una serie de irregularidades, de situaciones fraudulentas, como las experimentadas por Deportes Vallenar en 2018 y Deportes Copiapó en 2022. “El fútbol chileno padece de una falta total de transparencia” , asegura.

Sobre el futuro de la acción emprendida por el Ministerio de Justicia, argumentó que “se puede avanzar, porque, teóricamente, algún grupo de personas o propietarios de clubes podrían armar una sociedad y dar por terminada a la ANFP. Puede ser, aunque se quedarían sin la relación con la Conmebol y la FIFA”.