“En sólo 5 minutos gané $150 millones”: el chileno con más suerte del país está en Antofagasta

El pasado sábado 2 de agosto en Antofagasta se liberó el gran premio en efectivo que reunía un pozo acumulado a nivel nacional de $150 millones, fue en la Zona Enjoy Win donde el ganador con iniciales L.D. se llevó el gran pozo.

Se trata de un cliente de la categoría Silver que visitó Enjoy Antofagasta junto a su familia y que al momento de llegar apostó 20 mil pesos en máquinas de azar. Según comenta, solo luego de 5 minutos se llevó el gran premio. “Intenté en una máquina que no me recibió el billete, me cambié y me di cuenta que gané”, comentó el hombre con iniciales L.D.

Con una actitud de asombro y de no creer la gran noticia se llevó el premio millonario, “lo recibo de forma optimista y me permitirá poder cumplir objetivos que tenía ya que soy bastante moderado en ese sentido. Sigo siendo la misma persona que fui ayer y antes de ayer”, agregó.

Wam de Enjoy Win es el producto del casino que tiene la particularidad de lograr acumular un pozo común entre los ochos Enjoy del país. “Estamos muy contentos de que el flamante ganador de este pozo de Enjoy Win sea un trabajador de la región de Antofagasta. Esto demuestra a nuestros clientes que todos tienen la opción de ser ganadores de los cientos de premios que repartimos durante el año”, comentó Gastón Lamamy, Gerente de Negocio Enjoy Antofagasta.