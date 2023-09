“Es derechamente mentiroso”: Teresa Marinovic arremetió contra José Antonio Kast por “desinformar” respecto de enmiendas constitucionales

La ex convencional Teresa Marinovic criticó al fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast y lo acusó directamente de “desinformar” respecto a sus dichos sobre las enmiendas constitucionales. Ahora, la columnista y filófoca chilena destapó el quiebre y distanciamiento del ex candidato a la presidencia, que se hizo evidente a través de una serie de publicaciones en redes sociales en las que Marinovic criticó las declaraciones y posturas de Kast.

Recordemos que Teresa Marinovic, a pesar de ser una figura independiente, fue electa en un cupo de Republicanos en el primer proceso constitucional y mantenía una estrecha relación con el partido de oposición. Sin embargo, sus últimas declaraciones en redes sociales indican un cambio en su posición.

El desencadenante de este conflicto fue la postura de José Antonio Kast respecto a las enmiendas del Consejo Constitucional, el órgano actual encargado de redactar la nueva Constitución de Chile. Este organismo cuenta con una mayoría republicana y ha propuesto artículos que han generado controversia en varios sectores.

Marinovic expresó su desacuerdo con Kast a través de un mensaje de WhatsApp, al que él no respondió, según consignó La Tercera, esto la llevó a utilizar su cuenta en la plataforma X (exTwitter) para expresar sus críticas. “Este video, al igual que tu tuit reciente @joseantoniokast, en que señalas que ‘desde hoy las víctimas’ ‘tendrán apoyo’, es derechamente mentiroso: la enmienda ni siquiera ha sido votada aún en el pleno por el Consejo, y no es serio ni responsable darla por aprobada”, twitteó Marinovic, en relación a a un video que subió Jose Antonio Kast y que señala “Al fin DefensoríaVíctimas para los millones de chilenos víctimas de la delincuencia, el terrorismo y el narcotráfico”.

A pesar de su previa colaboración política y el respaldo mutuo en elecciones pasadas, Marinovic ahora critica que se dé por hecho que ciertas enmiendas ya forman parte de la realidad constitucional, cuando aún deben pasar por otros procesos antes de ser incorporadas en el texto final.

“La mayoría de las veces hemos coincidido en términos políticos, y siempre he admirado su coherencia, su valentía y su calidez. Pero ahora último, creo que tanto él como el partido han equivocado el camino. En todo caso, lo que me impulsó a manifestar públicamente y duramente mis diferencias, no fue eso, sino la publicación de información engañosa”, señaló Marinovic a La Tercera.

En esa misma línea, la ex convencional precisó que “primero, porque estimo que la verdad es un límite que no se debería traspasar. Segundo, porque eso puede inducir a las personas a aprobar un texto sobre la base de normas que quizá ni siquiera se aprueben. No juzgo intenciones, lo que es un hecho es que el partido ha publicado y Kast difundido no solo uno sino varios videos de este tipo”.

Marinovic enfatizó la importancia de la verdad y la responsabilidad en la discusión pública y destacó que la publicación de información engañosa la motivó a expresar sus diferencias públicamente. También señaló que le preocupa que se prometan cambios sin tener en cuenta las etapas y los procesos legales necesarios.

“A ratos da la impresión de que todo vale por un Apruebo. Y esto me parece inaceptable. Comprendo perfectamente las razones de quienes consideran óptimo que el proceso termine así, con un texto aprobado. Pero no me parece tolerable que eso se haga a cualquier precio (…) Me preocupa ver que se les asegure a los chilenos que no pagarán más contribuciones, cuando es una norma que ni siquiera ha sido votada en el pleno y que según norma transitoria de los propios republicanos se aplicaría en seis años más, gradualmente, y previo envío de un proyecto de ley por parte del Presidente de turno”, sostuvo Marinovic.

A pesar de estos desacuerdos públicos, cabe mencionar que la última reunión personal entre Marinovic y Kast tuvo lugar en junio de ese año, y aunque no se revelaron detalles de su conversación, quedó claro que las diferencias políticas eran insalvables.