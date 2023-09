Boric a Chile Vamos: “Uno no puede estar rogando”

“Uno no puede estar rogando”, dijo el Presidente, Gabriel Boric, ante la negativa de los partidos de derecha de asistir este lunes a La Moneda a un acto conmemorativo de los 50 años del Golpe de Estado. Lo dijo justo después de que todos los exmandatarios, incluido Sebastián Piñera, firmaran el compromiso Por la Democracia Siempre, que las colectividades de oposición también declinaron suscribir.

El texto incluye las ideas base de cuidar y defender la democracia, respetar la Constitución, las leyes y el Estado de Derecho; condenar la violencia, defender los Derechos Humanos y fortalecer los espacios de colaboración internacional.

Las rúbricas de Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y Gabriel Boric aparecen en el documento, aunque de ellos únicamente la exmandataria estará este lunes en el acto oficial junto al actual Presidente. El resto estará en el extranjero; recuperándose de un accidente casero y ya excusado, respectivamente.

Aunque los partidos de Chile Vamos no suscribieron la carta, sí lo hizo Piñera, quien explicó que lo hizo “para dar una señal fuerte y clara de que todos los expresidentes y el Presidente Boric estamos comprometidos con la democracia, la libertad, el Estado de Derecho, los Derechos Humanos y la condena y combate a la violencia”, dijo. Donde sí coincidió con Chile Vamos fue en los motivos para no asistir a los homenajes del día 11: “No voy a La Moneda, porque el clima que se ha producido esta semana es de tanta confrontación, tanta división, que no lo hizo posible”.

La opción de Piñera hizo que una de las cabezas de los partidos de Chile Vamos, la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, se abriera ayer a la posibilidad de firmar no sólo el documento que ese pacto redactó, sino también el que propone el Gobierno. En Cooperativa, la exministra del segundo gobierno de Piñera indicó que “puede ser. Lo discutimos incluso, y encontramos que era una figura extraña, pero dado que se abre esa posibilidad después de la firma del expresidente (Piñera), es algo que tenemos que discutir”.

De hecho, Hutt manifestó que “no tenemos ningún reparo con el contenido del documento”, pero se mostró preocupada porque “la probabilidad de que el clima sea hostil es altísima”.

El presidente de la UDI, Javier Macaya, expresó en T13 Radio que “no es incómodo” que Piñera haya firmado la carta oficialista “Él tiene un rol diferente a los dirigentes en el día a día, (los expresidentes) pueden aportar a una mayor concordia, una mayor capacidad de mirar encima de la contingencia y desde esa perspectiva no nos enreda en absoluto”.

El “clima” que habría en contra de personeros de la oposición ha sido el argumento de Piñera y los partidos de Chile Vamos para no ir este lunes a Palacio. Al respecto, el Presidente Boric expuso que “uno no puede estar rogando permanentemente a partidos políticos democráticos que adhieran a un compromiso tan simple, que fue redactado justamente con la disposición y voluntad de que firmaran todos”.

Incluso, el Mandatario aseguró que le dio a la derecha una alternativa: “Escuché a la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, también a la senadora Ximena Rincón, de adherir al contenido de la declaración, pero quiero ser muy claro, yo les planteé a los presidentes de Chile Vamos, específicamente, que si a ellos les incomodaba participar del acto del 11 de septiembre en La Moneda por los motivos que ellos han dicho, podíamos tener un acto institucional el día anterior en el exCongreso Nacional, solamente con las autoridades. Eso también lo descartaron”.

Sobre la idea de querer imponer una “historia oficial”, Boric dijo que “los hechos que han sido conocidos por todos, que se inscriben en la historia de nuestro país, han sido ratificados por los informes Rettig y Valech y aprobados por el Congreso Nacional, son indiscutibles”.