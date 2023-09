Quedó plantada en el altar y se casó con su suegro: No querían que el dinero se perdiera

Un hecho que ya ha dado la vuelta en todo el mundo, pero ocurrió en Indonesia. El novio no llegó a su matrimonio, pero la novia plantada en el altar finalmente se casó con su suegro.

La joven, residente en la localidad de Jikotamo, en el sur de Halmahera, mantenía una relación a distancia de varios años.

El pasado 29 de agosto era la boda, pero el sujeto no llegó, no contestaba teléfono ni nada y dejó un papel para explicar a los invitados que la boda se cancelaba.

Pero los padres de los novios no podían creer que eso estuviera pasando, dado que gastaron alrededor de 25 millones de rupias en toda la celebración.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar y muchos lamentaron el destino que le esperaba a la joven. ¿25 millones en pérdidas? “La chica quedará atrapada en un matrimonio que no quiere por el resto de su vida. No es justo”, criticó una usuaria.