Hombre fue atacado por rottweiler cuando paseaba a su mascota en Chiguayante: dueño se niega a responsabilizarse

Un pacífico paseo nocturno se convirtió en una pesadilla para Jorge, quien, junto a su compañero canino, vivió un aterrador momento en las calles de Chiguayante. El miércoles 6 de septiembre, alrededor de las 20:00 horas, este hombre, que ha solicitado el anonimato, se vio atrapado en un violento enfrentamiento entre su perro, un pastor australiano, y un rottweiler.

El testimonio de Jorge revela la angustia que sintió mientras luchaba por proteger a su mascota del ataque del can: “Sentí susto porque era un rottweiler, debe ser adulto, porque tenía una tremenda cabeza. Mi perro pesa 20 kilos y tiene un año y un mes. Sentí temor, porque estuve peleando con él -rottweiler- alrededor de dos minutos. No pasaba nadie durante estos dos minutos, hasta que pasó un auto que toca la bocina. Ahí como que se desconcentra un poco el rottweiler y yo tiro a mi perro arriba de una camioneta”.

La agresión fue tan violenta que el rottweiler llegó a levantar al pastor australiano, y todo quedó registrado en el video de una cámara de seguridad cercana. Durante casi dos minutos, Jorge luchó desesperadamente por proteger a su perro mientras el ataque continuaba.

Tras el incidente, según relató Jorge a BiobioChile, inmediatamente llamó a Carabineros, y con la intervención del Plan Cuadrante, se dirigieron a la casa de la que había escapado el rottweiler. Sorprendentemente, el propietario de la residencia, identificado como el médico traumatólogo Juan Carlos Besser Mahuzier, no mostró remordimiento alguno. Según Jorge, el joven que salió de la casa “no pidió ninguna disculpa. Sólo dijo que el perro ya lo habían encerrado atrás”.

Lo que es aún más preocupante, Jorge afirma que este no es el primer incidente con el rottweiler de Besser. El propietario del perro, cuando fue contactado por los medios, negó ser el dueño del animal y se negó a comentar sobre el ataque.

Jorge, el afectado, busca justicia y que Besser Mahuzier asuma su responsabilidad: “Esto no es culpa del perro. Lo que pasa es que el dueño se tiene que hacer responsable de esto; porque si tú vas a tener un perro rottweiler, que es una de las razas peligrosas en Chile, por lo menos tomas las medidas de seguridad respectivas. Yo no busco plata. Lo único que quiero es que no vuelva a pasar. Yo vivo a dos cuadras y tampoco he tenido una llamada del dueño de casa. Nada, ninguna, nada. Cero interés”.

Este incidente también plantea interrogantes sobre el cumplimiento de la Ley 21.020 sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía en Chile. Según esta ley, los propietarios de perros de razas peligrosas, como los rottweilers, deben tomar medidas especiales para su manejo y cuidado, incluyendo la inscripción en el Registro Nacional de Mascotas, la identificación mediante microchip y la implementación de medidas de seguridad adecuadas.