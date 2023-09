“En Chile no hubo guerra”: Critican carta al diario de histórica periodista de “Teletrece”

La periodista Karin Ebensperger Ahrens, histórica profesional de Canal 13 que durante 25 años se desempeñó en programas como el noticiero “Teletrece” (comentarista internacional) y el espacio de conversación “Almorzando en el Trece”, para luego ser analista del think thank Libertad y Desarrollo, envió una carta al director del diario El Mercurio con motivo de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, con un trasfondo de crítica a que nuestro país no haya alcanzado la reconciliación tras más de 30 años de democracia.

En este sentido, homologó la relación entre Francia y Alemania, alcanzada poco después de una década de las Guerras Mundiales que devastaron Europa, con todos los logros de colaboración entre las naciones y sus intercambios económicos tras haber sido países enemigos, como un modelo de lo que Chile necesita para llegar a la reconciliación política luego de la dictadura de Pinochet.

“En 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial. Solo seis años después, Alemania y Francia - rivales en la guerra - firmaron la Comunidad del Carbón y el Acero. En 1957 - solo 12 años después del conflicto mundial -, Alemania y Francia firmaron la CEE (Comunidad Económica Europea). Ambos países consiguieron rápidamente prosperidad para sus pueblos tras dos devastadoras guerras mundiales en su territorio”, postuló Ebensperger, según recoge La Cuarta.

“En cambio, 50 años no han sido suficientes para una mínima reconciliación política en Chile, mientras demasiados chilenos viven en creciente inseguridad y precariedad. No podemos seguir así”, argumentó la periodista.

Fuertes críticas a los postulados de Ebensperger

Las objeciones a sus argumentos ocurrieron rápidamente en redes sociales. Kurt Zahn, dibujante chileno residente en Berlín, dio un “golpe a la cátedra” a la lógica del discurso de la histórica comnicadora de “Teletrece”. “[Seguimos así] porque la cúpula Nazi culpable de atrocidades en Francia fue juzgada y ejecutada en Nuremberg, Karin. En cambio en Chile la cúpula Pinochetista formó partidos y el tirano murió de viejo y con honores. Que parece que hay que explicarles todo”, enfatizó.

“Sin contar que Alemania no siguió echándole la culpa a Francia por provocar la invasión diciendo que no había otra alternativa”, añadió más adelante Zahn.

En tanto, @licerdo replicó que: “me imagino que con en esta carta estás pidiendo, de manera elegante, la condena a muerte de los jerarcas civiles y militares de la dictadura, tal como hicieron en Europa con los criminales nazis”.

“No solo está comparando un enfrentamiento entre potencias militares con una masacre unilateral, sino que está pidiendo reconciliación en un país donde campea la impunidad y en el que un sector insiste en reivindicar la masacre. En algo estoy de acuerdo: no podemos seguir así”, postuló @_alvaromunoz.

“Quizás la respuesta de lo que sucede en Chile está en tu misma carta, Alemania y Francia fueron rivales de guerra, no solo una, al menos 3 como naciones. En Chile no hubo guerra, no existieron 2 ejércitos y bandos, solo uno, que aplastó a hermanos”, argumentó Mario Gazzana (@mariogazzana).

“Falta análisis. Esa unión fue una necesidad por miedo... a la Unión Soviética. En Chile después de la dictadura también tuvimos unidad: la Concertación, que también se unió por miedo a Pinochet. Ahora al parecer no hay miedo a nada”, advirtió Juan Pablo Berlinger (@jpberlinger).

A su vez, otra crítica enarboló @HappyPeaton: “La reconciliación no es algo automático. Para eso se requiere verdad, justicia y reparación. Un poco de autocrítica de los civiles cómplices de la dictadura también ayudaría”. Asimismo, reflotó una fotografía de Karin Ebensperger con Augusto Pinochet.

De todos modos, hubo quienes apoyaron y defendieron las palabras de la periodista. Diego Berríos (@dberriosdelahoz) indicó que “seguiremos así, mientras los votantes le permitan a la izquierda seguir obteniendo réditos políticos mediante la Explotación del Golpe con fines electorales y la falsa victimización”.

Captura de Twitter