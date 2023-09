Fuerte round entre José Antonio Neme y Osvaldo Andrade: “Me retiro a tomarme una agüita de manzanilla”

Un curioso momento se vivió la mañana de este lunes en el matinal “Mucho Gusto”, cuando Osvaldo Andrade pidió calmar los ánimos en una intensa discusión en el set, que tenía a José Antonio Neme molesto con Manuel José Ossandón.

Neme explicaba que en Chile siempre ha existido una parte importante de la población que ha defendido a Augusto Pinochet y la dictadura, pero Ossandón asegura que no es por la figura de Pinochet.

“Si uno mira a la sociedad chilena, no a estos últimos cinco años, la sociedad chilena ha estado pinochetizada desde el 88 en adelante”, expone Neme, cuando Ossandón lo interrumpe y le dice “pero no es Pinochet”, teniendo un intercambio.

En ese momento Andrade pide tomar la palabra: “Mantengamos la calma, muy seriamente, yo no vengo a hueviar a este programa. Ni tampoco que me golpeen la mesa, porque ya estoy muy viejo para esas cosas. Lo digo con mucho cariño”.

“Me voy entonces, para que siga Gonzalo (Ramírez), me voy, no tengo ni un problema. Me retiro de esta discusión”, dijo Neme mientras se paraba de su silla e intentaba sacar el micrófono.

“Si el señor Andrade me cuestiona a mí, porque estoy alterado, me retiro a tomarme una agüita de manzanilla”, aseguraba Neme, mientras Karen Doggenweiler intentaba calmarlo.

“Ese es el problema que tenemos, nos cuesta mucho tolerarnos. Solo digo que nos tratemos con respeto, no pido más que eso”, subrayaba Andrade.

Luego de unos minutos todo volvió a la calma, hasta con risas.