“Me parece indecente”: Senador Núñez fustiga a Rojo Edwards a no decir mentiras en TV

Una tensa fricción protagonizaron los senadores Daniel Núñez (Partido Comunista) y Rojo Edwards (Partido Republicano) durante la edición del lunes 11 de septiembre, en el contexto de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, del matinal “Contigo en la Mañana”.

A raíz del debate político por el tema de la jornada, el parlamentario de derecha sostuvo que la izquierda repite “como mantra que Allende era un demócrata y que vivíamos en una sana democracia, pero como eso no es verdad, hay un gran cantidad de chilenos que no lo puede aceptar”.

No obstante, Núñez intervino y lo fustigó. “Esto es relevante: cuando uno repite una mentira muchas veces, la gente empieza a creer que es verdad. Usted dijo una mentira hace dos semanas atrás...”, le encaró el legislador comunista, tal como se aprecia en video de Instagram.

Dimes y diretes

Frente a estas palabras, el roce entre los congresistas se inicia rápidamente.

Rojo Edwards: Perdón, ¿cuál es la mentira?

Daniel Núñez: Pero déjame terminar. Yo te escuché caballerosamente...

Rojo Edwards: Es que está haciendo una acusación.

Daniel Núñez: Usted dijo una mentira, yo se la retruqué y hoy la vuelve a decir. No puede ser que un parlamentario venga a la televisión a decir mentiras.

Rojo Edwards: ¿Cuál es la mentira?

Daniel Núñez: Usted dijo que todos los partidos de Unidad Popular estaban por la vía armada. Eso es mentira. El PC no era defensor ni era partidario de ninguna vía armada (...) Justifique lo que quiera justificar, lo que me parece indecente, pero hágalo con la verdad, no diciendo mentiras. El PC y Allende estaban por la vía pacífica. Yo le pido que pida disculpas al PC por haber dicho una mentira.

A pesar de la solicitud aclaratoria del senador comunista, Rojo Edwards entregó una respuesta evasiva y mantuvo su postura acerca de la responsabilidad de Allende y los partidos de la Unidad Popular como causantes del Golpe de Estado de 1973.