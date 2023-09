Mon Laferte: “Cantar a Víctor Jara en La Moneda es muy fuerte”

La capital del imperio azteca, Tenochtitlán, da su nombre al último disco de Mon Laferte, quien ya completa 16 años radicada en la que hoy es Ciudad de México. La premiada artista visita Santiago por estos días impulsada por la invitación a la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado en La Moneda, donde rendirá homenaje a Víctor Jara, y también motivada por el lanzamiento de una producción que, asegura, refleja su renovación.

“Siento que en esta etapa creativa de mi vida estoy tomando todo con mucha más calma, tratando de dedicarle más tiempo y atención a cada cosa. El tema de la maternidad me ha traído mas paciencia, me ha obligado a ser más lenta pero más sabia también, creo. Y le dedico más tiempo a cada cosita”, explica en entrevista con Publimetro.

Sobre el disco, cuenta que “grabé todo esto en mi casa, de hecho ‘Tenochtitlám’ es parrte del álbum. Lo grabé en un contexto muy familiar; tengo un pequeño estudio en mi casa donde grabé con mis mejores amigos, el productor Manú Jalil y el ingeniero Daniel Martínez, quienes se fueron a quedar conmigo como dos meses y ahí hicimos todo. Grabamos todo y trabajamos el disco bien distinto a los anteriores porque la premisa era hacer un disco sólo con los elementos que teníamos a la mano, entonces era computadora, todo más electrónico, lo que usamos para el álbum”.

¿De dónde brota la inspiración en este caso?

—Me hice una playlist de música para inspirarme y ahí hay de todo, es muy ecléctica. Tengo en la playlist influencias del trip hop, que se nota en Tenochtitlán. Hay todo tipo de influencias, desde la salsa, desde Lisandro Meza hasta del trap argentino, está muy variada. También hay toquecitos de tintes de la trompeta medio mariachi, pero es una canción hip hop, entonces hay influencia de todo.

¿Es una Mon Laferte distinta sólo en lo musical?

—Estoy en una etapa de mucha más profundidad, no sólo en la música, sino de todo lo que quiero contar. Tratando como de sacar las capitas de la cebolla, ir más al fondo. Y es una pregunta que me hice al empezar este proyecto, en qué momento estoy y qué es lo que quiero decir. Y si bien no tenía claridad al principio de cuáles eran las temáticas que quería abordar, si las tenía de que quería ir más profundo, y tratar de que mi mensaje fuera sin filtros directos, pero a la vez poético y honesto. Todo el tiempo estoy intentando reflexionar y cuestionarme y mirar hacia atrás, qué cosas estoy haciendo, cuál es el camino que quiero seguir. Eso me ha servido en la vida para madurar, tomar las mejores decisiones respecto a mi arte y en general. Es importante desaprender cosas para poder aprender otras nuevas. Me refiero a la reflexión, arrepentirse está bien y quiero buscar la mayor honestidad en mi trabajo.

Música y memoria en La Moneda

La cantante destaca entre los invitadas de hoy al evento cultural para conmemorar los 50 años del Golpe de Estado. No parece extraño, porque el propio Presidente Gabriel Boric ha destacado en sus redes algunas fotos con una figura que admira…

—Vengo de un ensayo y creo que me hizo reflexionar mucho -la música siempre tiene esa magia-, sobre estar hoy en Chile, pero además estar acá para participar en este acto que nos recuerda los 50 años del Golpe, en la época mas oscura de nuestro país. Pero recordarlo a través de la música, que tiene esa cosa mágica de sanar, curar, tratar de conectar. Si es que se puede de alguna forma sanar lo ocurrido… Tratando de ser positiva, veo de manera bella que se pueda hoy después de 50 años llevar música a La Moneda, allí donde se bombardeó. Estuvo un poco manchado, claro, pero ahora llevar música es como un refresco.

En una fecha de tanta significación, ¿qué representan para tí las figuras del Presidente Salvador Allende y de Víctor Jara?

—No podría hablar tanto de Salvador Allende, no soy una experta y sería mentir. Pero sí de Víctor Jara diría que es uno de los artistas más sensibles de una poesía popular tan hermosa. Hay canciones de Víctor, por ejemplo “Te recuerdo Amanda”, que cada vez que la escucho recuerdo a mi mamá, cuando nos llevaba a dejarle la vianda con comida a mi papá, porque él trabajaba en la ‘constru’, era un obrero. Entonces, cuando la escucho me lleva a ese momento de la infancia, que recuerdo con mucha nostalgia. Y “Luchín” es otra de mis canciones favoritas.

¿Te produce emoción?

—Es bellísimo. Te cuento que cantaré una canción de Víctor. Voy a cantar “Manifiesto”. Hoy (el jueves) tuve un momento muy bello en el ensayo. De repente darme cuenta de que voy a cantar a Víctor en La Moneda a 50 años del Golpe y de su muerte: eso es muy fuerte. Me parece que si Víctor está por ahí, y a alguien le hace sentido mi canto para él, puede servir de algo importante...