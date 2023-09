Valentín Trujillo tras el asesinato de Víctor Jara: “Acudí a algunos amigos que me escondieron por varios días”

Este 11 de septiembre se cumplen 50 años del Golpe de Estado y con ello, se convierte en una jornada de reflexión y recuerdos. En este caso, el mismo pianista Valentín Trujillo tiene mucho que decir respecto a este época en el país y del asesinato a Víctor Jara.

La Cuarta recuerda hoy su experiencia. “El 11 de septiembre de 1973 me sentí absolutamente abrumado, aunque convencido de que lo que estaba pasando no podía durar más de 24 horas. Creí que como el ‘tanquetazo’, que había ocurrido pocos meses antes, el golpe iba a ser controlado y todo volvería pronto a la normalidad. Incluso le di crédito a rumores como ese según el cual el general Prats venía desde el sur, a la cabeza de un ejército para ponerle fin al golpe y restaurar la democracia”.

Esto fue lo que escribió el músico en su libro biográfico Valentín Trujillo, una vida en la música.

La muerte de Víctor Jara

“Cuando me llegó la noticia de la muerte de Víctor Jara me di cuenta de que la mano venía muy fuerte y acudí a algunos amigos que me escondieron por varios días”, relató.

“A Víctor lo conocí lamentablemente poco. La vez que estuvimos más de una hora y media juntos fue en la gran huelga que hicimos en el Liceo Manuel de Salas, con otra figura extraordinaria que fue Ricardo García. Estuvimos ahí hablando más de una hora y media con Víctor y Ricardo”, recordó.

“Las fuerzas populares, desarmaban, creyendo que con tarros de basura íbamos a parar un Golpe de Estado, a parar los tanques. Fue una inocencia, una candorosa y torpe inocencia”, dijo Trujillo.

Sobre la muerte del cantante, el músico precisa que “me entero porque empieza a circular todo su poema del Estadio Chile, lo horrendo que significó su tortura. Después supimos que fue sacrificado con una cantidad atroz de 40 balas. Era un hombre absolutamente desarmado, detenido, con una pura guitarra”.