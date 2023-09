Exalcalde Cristián Labbé y diputada Camila Flores asisten a acto a favor de Pinochet

Este lunes 11 de septiembre, en el marco de los 50 años del Golpe de Estado, el exalcalde de Providencia, Cristián Labbé, participó de un acto junto a los adherentes y cercanos del dictador Augusto Pinochet.

Recordemos que el exjefe comunal y coronel en retiro ha sido condenado y acusado por delitos cometidos durante la dictadura.

El evento se trató de una misa en el fundo Los Boldos, en la comuna de Santo Domingo, región de Valparaíso, organizada por la Fundación Augusto Pinochet.

En el lugar, los participantes cantaron el himno nacional e izaron la bandera de Chile, pese al duelo nacional decretado para esta jornada, según reportó CNN.

Figuras en el evento

Uno de los asistentes que generó mayor polémica fue Labbé, ya que se encuentra con remisión condicional (firma mensual) por los tormentos que aplicó a Harry Cohen Vera en noviembre de 1973 en la ciudad de Panguipulli, región de Los Ríos.

Por otra partes, se encuentra en libertad bajo fianza por otros casos en lo que ha sido imputado por delitos cometidos en dictadura.

A esto se suma que la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, dictó una acusación en contra de varios militares en retiro, incluyendo al exalcalde, por ilícitos perpetrados en entre septiembre de 1973 y febrero de 1974 en el campo de prisioneros de Tejas Verdes, en la comuna de San Antonio.

De hecho, en conversación con La Tercera, exagente DINA afirmó que “no tengo ninguna contraindicación para asistir a un acto como ese. No se contrapone en nada con las medidas cautelares. No he violado ninguna norma cautelar por haber asistido a un acto de manera voluntaria. No se me prohíbe en ningún caso ir a un acto de esta naturaleza”.

Además, otra de las asistentes fue la diputada Camila Flores (RN), quien señaló en el mismo medio antes señalado que la instancia sirvió para conmemorar a quienes perdieron la vida en el Golpe de Estado.

“Estuvimos un grupo bastante numeroso de personas en la misa en Los Boldos. Lo organiza la Fundación Pinochet. Se hace todos los años y estoy muy agradecida de la invitación. Fue un momento de reflexión y de pedirle a Dios por la vida de todas las personas que el 11 de septiembre fallecieron, tanto civiles como militares”, dijo la diputada.

#CNN50 | El privado acto de los simpatizantes de Augusto Pinochet en plena conmemoración de los 50 años del golpe de Estado



Revisa la cobertura de CNN Chile 👉 https://t.co/Wlkh0PPN7X pic.twitter.com/nwFsurr6Kn — CNN Chile (@CNNChile) September 11, 2023