Iniciativas, propuestas y soluciones a la crisis hídrica actual trae la Expo Agua Santiago 2023

El sector agrícola es de los más golpeados por el cambio global, y los eventos climáticos extremos, como la sequía e inundaciones, exigen los mayores esfuerzos en tecnologías, innovación y desarrollo de mejores prácticas. El Doctor Iven Mareels, Decano del Institute of Innovation, Science and Sustainability, de la Federation University of Australia, compartirá sus avances en estrategias que permiten hacer un uso más eficiente del agua en la agricultura, en la conferencia inaugural de la 3° Expo Agua Santiago 2023, organizada por Interexpo y el Foro de la Economía del Agua.

La exploración de nuevas fuentes de agua, como la reutilización, regeneración y desalación, también serán parte de la temática de este encuentro. La reutilización de aguas residuales tratadas ofrece una oportunidad de maximizar el uso de recursos hídricos al transformar el agua previamente descartada en una valiosa fuente para riego, industria e incluso consumo humano. Estas tecnologías emergentes, como otras que van surgiendo, representan soluciones innovadoras para diversificar el suministro de agua y fortalecer la resiliencia de las comunidades frente a los retos del abastecimiento hídrico.

En este encuentro se analizará cómo la digitalización y la Inteligencia Artificial se unen para fortalecer la resiliencia y gestión de los recursos hídricos. Mediante la recopilación de datos en tiempo real y su análisis, se comprenden mejor los patrones climáticos y niveles de agua. La IA procesa estos datos para generar predicciones que permiten tomar decisiones informadas en la gestión del agua y también anticipando sequías e inundaciones.

Ante la escasez hídrica, las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático, que son esenciales para garantizar un desarrollo resiliente y sostenible, también serán abordadas. La mitigación busca un uso responsable del agua, mientras que la adaptación se enfoca en infraestructuras y políticas para enfrentar los eventos extremos, como escasez e inundaciones. La combinación de ambas estrategias promueve la sostenibilidad y fortalece nuestra capacidad de afrontar los desafíos de gestión hídrica con éxito y, contribuir así, a cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.