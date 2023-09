Periodista Rodrigo Ugarte relató noche de terror tras baleo a camarógrafo en Villa Francia

El periodista de Mega Rodrigo Ugarte relató la noche de terror y angustia que vivió junto a su compañero Javier Barría, camarógrafo que recibió una bala en el rostro mientras cubrían las manifestaciones en Villa Francia en la víspera del 11 de septiembre.

“Nosotros estábamos en la calle Siete de Octubre, a unos 300 metros de la avenida Cinco de Abril, que era el lugar donde se estaban produciendo los incidentes. Había mucha balacera, fue demasiado. He ido como diez veces a la Villa Francia y nunca vi tantos disparos como anoche”, contó el histórico rostro de Meganoticias al medio LUN.

“Está estable, bien. Fue operado de madrugada para extraerle una bala de nueve milímetros que le entró por el pómulo. No tiene daño neurológico. Solo hay que esperar unos días para saber si hay alguna alteración acústica porque la bala quedó alojada muy cerca del oído”.

“Estábamos parapetados detrás de una palmera y la cámara estaba sola en la calle grabando los incidentes. Nunca dejó de grabar. No es que nosotros hubiésemos estado al lado de la cámara”.

Disparó “directo a matar”

Según relató, ellos se encontraban “como a un metro y medio de la cámara, parapetados. Lo que no sabíamos en ese momento era que un tipo se descolgó de la protesta, avanzó unos 150 metros y se puso detrás de unos árboles a disparar directo a matar. Eso lo vimos al revisar la imagen de la cámara”.

En las imágenes registradas por la cámara, se ve a un hombre asomarse por el lado izquierdo de un carro lanzaguas y dispara hacia ellos.

“¿Te llegó? Me estai hueviando”, le dice el periodista al camarógrafo.

“Estoy sangrando mucho” Le contesta su compañero.

“Quédate en el suelo, no te movai , voy a pedir ayuda” responde Ugarte, quien en los siguientes 30 segundos del video suplica por ayuda.

“¡Carabinero, carabinero. Hombre herido, hombre herido. Nos están disparando a nosotros!”, grita Ugarte desesperado, pero no lo alcanzan a escuchar.

Tras ello, un vecino se ofrece a ayudarlo y abre el portón de la casa para que puedan ingresar, pero al salir a buscar al camarógrafo herido comienzan a dispararle a él y debe retroceder.

Fueron siete minutos eternos para el quipo de Meganoticias y el camarógrafo no dejaba de sangrar. “Javier me decía me estoy desangrando, Rodrigo, ayúdame. Entonces, llamé al canal para que a través de ellos pidieran ayuda mientras yo seguía gritando”.

Finalmente carabineros llegó con carros blindados y lograron sacarlos de la zona de fuego y llevarlos en una camioneta hacia una ambulancia que estaba a 100 metros de distancia.