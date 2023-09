Cuenta de redes sociales empareja escenas deportivas con obras de arte

Muy poca gente podría ver coincidencias entre el arte y el deporte, ya que se consideran casi opuestos, pero una ingeniosa cuenta de redes sociales conocida como Art But Make It Sports está estableciendo una conexión visual entre ambos, revelando lo similares que pueden llegar a ser.

“Convertimos el arte en deporte (y viceversa) | NO USAMOS IA” — Se lee en el texto de la descripción de la cuenta ArtButSports

Resultados hilarantes

Art But Make It Sports toma algunas imágenes deportivas y las empareja con obras de arte increíblemente similares, con resultados hilarantes. La cuenta está dirigida por LJ Rader, que sorprendentemente no se basa en la IA para encontrar imágenes coincidentes.

154 mil

usuarios de ‘X’ (antes Twitter) siguen esta cuenta.