EN IMÁGENES: Así se ven los cuerpos “no humanos” presentados en audiencia de Congreso de México

Imágenes que causaron conmoción e intriga a nivel mundial, así fue la exposición de fotografías de “cuerpos no humanos” realizada en una reciente audiencia de Congreso de México, las “pruebas” presentadas por la regulación de aéreos anómalos no identificados, volvieron a poner sobre la mesa una incógnita que tiene años rondando la mente de muchas personas ¿Existe vida extraterrestre?

De acuerdo a lo que recogen varios medios internacionales, fue el periodista Jaime Maussan quien mostró dos cuerpos que supuestamente pertenecerían a “seres no humanos”, según se aprecia en el video de la audiencia, los ‘seres’ fueron recuperados en una mina de Perú, entre las ciudades de Palpa y de Nasca en 2017, desde entonces están siendo investigados.

Apoyada en la revelación de los periodistas, los científicos también señalaron que el ADN de los mismos presenta “una diferencia del 30 % respecto al material genético humano, por lo que evidencia que pertenecen a otra especie”.

“Son seres no humanos, que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después desaparecer no hay una evolución posterior. De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, que realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de 1.000 años de antigüedad”, dijeron.

IMÁGENES PRESENTADAS

Tal como se pudo apreciar en la que fue la presentación de pruebas, los restos hallados tienen cabeza ovalada, cuello largo y la forma de los ojos sobresale de la cara.

Las imágenes dieron vuelta al mundo entero, aunado a ello, los especialistas argumentaron que se trata de especies con ausencia de dientes y visión estereoscópica, les conceden características propias de las aves.

Imágenes presentadas en audiencia de México

Todo en el cuerpo de las especies causó alerta, ninguno poseía características que al menos se asemejaran a un humano, la parte abdominal también recogía lo que parecían ser huevos, las manos y pies también son de tres dedos.