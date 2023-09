“Botero nunca pintó gordos”: su hijo destruye el mito sobre el pintor

La muerte de Fernando Botero tiene muy entristecida a Colombia y el mundo entero que conoció de cerca a este cultor y defensor del arte en todas sus expresiones.

Si embargo, tras el anunció de su fallecimiento a sus 91 años, salta a la vista una teoría que fue explicada y despejada por su hijo Juan Carlos Botero quien aseguró que su padre “nunca pintó gordos”. Con esto, más de uno quedó pensativo, pues hasta en las calles de Medellín, Cartagena y Bogotá se exhiben en sus plazas algunas obras que pareciera demostrar todo lo contrario.

Es así cuando surge su pensar sobre ello: “Botero tuvo otro acierto crucial: el de no solo recrear su contorno en homenaje o alabanza estética, sino a la vez de tomar la suficiente distancia para criticarlo. La sátira en varios de sus lienzos es evidente... todos son pintados con humor e inocultable ironía...”, así lo expresó en El arte de Fernando Botero y así lo reseñó el portal Cambio Colombia.

Hijo de Botero despeja la duda sobre el por qué se dice que su padre no pintaba gordos

Con ello, el hijo de Fernando Botero quiere explicar que su padre buscó un lenguaje propio, auténtico y universal para crear su propia estética que fue traducida por todos los amantes de sus creaciones como algo “desproporcionado”, “monumental” y ante todo auténtico.

Es decir, que este colombiano que llevó sus obras a todo el mundo, supo crear algo verdaderamente irrepetible y que todos lograron aceptar y entender desde cualquier tipo de perspectiva sin sentirse ofendidos, al contrario, todos se sentían halagados al ser versionados por este maestro.

“No he pintado una persona gorda en mi vida. He expresado el volumen, he buscado darle protagonismo al volumen, hacerlo más plástico, más monumental, como si fuera casi comida, arte comestible. El arte debe ser sensual: en ese sentido lo digo”, eso lo expresó en una oportunidad Botero que fue abordado sobre el concepto que le da a sus obras y fue reseñado por Cambio Colombia.

Con esto se reafirma la teoría que siempre ha mantenido claro su hijo y que seguramente guardará como legado de su exitosa carrera en el arte y en el mundo.