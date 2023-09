“No atiendo hueones”: alcalde Jadue fue increpado en el aeropuerto por caso Luminarias

“Ayer fui violentado en el aeropuerto. Siempre tengo tiempo para responder lo que me pregunten incluso fuer de mi horario laboral mientras sea con respeto, pero la paciencia tiene un límite”. Así dio a conocer el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, un incómodo momento que vivió con un hombre que se acercó a increparlo por el llamado Caso Luminarias.

El sujeto se acerca al jefe comunal para preguntarle cómo va el caso y Jadue le responde que “voy a salir sobreseído, creo que en el mes de noviembre”.

Es así que se da inicio a una serie de acusaciones: “¿Y la plata...topón para adentro? Así como las fundaciones”, le pregunta el hombre al alcalde, que le responde “no, no. Te estás equivocando, yo creo que me estás confundiendo Lavín”.

“No tengo nada que ocultar, abrí todas mis cuentas el primer día y es más, si hubieras conocido el caso sabrías que el mismo imputado declara que la única que se ganó las cosas en ley fue en Recoleta”, le explicó Jadue.

Pero el hombre insistió: “¿tú crees eso, que la gente lo cree? Si la gente lo sabe”.

Jadue lo interrumpe y le dice que no quiere seguir hablando con él. “Sí, obviamente, porque no te conviene”, le replica el desconocido y el alcalde ya pierde la paciencia: “No, no es que no me convenga, pero no atiendo hueones (sic)”.