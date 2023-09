Chilena fue asesinada por acosador en hotel donde trabajaba en EEUU: sujeto era prioridad en búsqueda de agresores sexuales

Sólo ahora se conoció el asesinato de una chilena en Iowa, Estados Unidos, ocurrido el pasado 7 de septiembre. Se trata de Natalia Manríquez Sepúlveda de 35 años, quien trabajaba como mucama en el hotel “Super 8″.

De acuerdo a los antecedentes revelados por LUN, su cuerpo fue encontrado sin vida en una de las habitaciones del lugar. El presunto autor del homicidio fue detenido, pero la familia de la mujer aún no puede repatriar su cuerpo.

Si bien aún no están los resultados de la autopsia, las cámaras del lugar ubican al detenido, Jesse Smith, en la habitación donde fue encontrada la víctima.

El 14 de septiembre la policía detuvo al sujeto, quien era prioridad en la búsqueda de agresores sexuales en el estado de Colorado.

Laura, la madre de Natalia relató que “ella me dijo que se iba a ir lejos a trabajar para ayudarnos y cuando juntara el máximo de dinero, se venía y trabajábamos las dos acá en la casa. Había un sueño y ganas de volver a estar conmigo y con su hijo”.

“Ella (Natalia) comentaba todo lo que pasaba, incluso ya me había dicho ‘mamita, donde trabajo hay un hombre que me anda puro acosando, me dice que soy bonita, puras cosas así y otras cosas más’. Yo le dije que tuviera cuidado y que le advirtiera a la señora del hotel, que no se quedara callada y me dijo: ‘Sí, mamita. Le voy a decir’. Eso fue de lo último que conversamos”, lamentó.

En tanto, la familia precisó al medio que “los montos (para la repatriación) son muy elevados, sólo para la cremación son 7.500 dólares (unos 6,5 millones de pesos)”.