José Antonio Neme cuestionó el criterio que tuvo Cathy Barriga durante su gestión como alcaldesa

La exalcaldesa Cathy Barriga está a punto de ser formalizada por la Fiscalía debido a un presunto fraude al fisco, que contemplaría tres causas. Esto tendría relación a su gestión en la municipalidad de Maipú, cargo que ejerció desde 2016 a 2021.

Esta noticia fue comentada en el matinal “Mucho Gusto”, en donde el animador, José Antonio Neme, cuestionó duramente el criterio de Cathy Barriga durante su gestión, haciendo alusión a diversas polémicas de la alcaldesa: los peluches, los bonos, un matinal que ella realizó, el baile entretenido en donde una persona marcó horas extras, cuando lacó un auto de color dorado, etc.

“Mandó a lacar un auto dorado, ¿Me van a decir que eso es algo muy común en los municipios de Chile? ¿Que los municipios de Chile necesitan autos lacados para poder funcionar?”, señaló.

Posteriormente, Neme dijo: “Más allá del delito, si es que lo hay, de la plata que no está, que se perdió, que se malversó, que se desvió, lo que sea. Yo me pregunto sobre el criterio. Me cuesta creer, es bastante inverosímil, que un alcalde mande a lacar un auto. Vuelvo al tema, porque el auto lacado (...) le cuesta millones a los vecinos de Maipú”.

“Mañana va a venir el alcalde, de no sé qué comuna, y va a construir un castillo, una suerte de Disneylandia en el centro de la comuna. Pienso yo si no hay otras prioridades”, cerró el animador.