Fallece influencer que se hizo famosa por perder 100 libras en tiempo récord

La influencer brasileña Adriana “Drika” Thyssen, quien se hizo famosa por perder 100 libras en tiempo récord, falleció inesperadamente. Su cadáver fue encontrado en su apartamento, ubicado en la ciudad de Brasilia.

Hasta el momento, se desconoce la causa de muerte de la mujer, de 49 años, quien contaba con más de 600 mil seguidores en Instagram.

La lamentable noticia fue publicada en las cuentas sociales de “Drika”.

“Con profunda tristeza y pesar, nosotros, el equipo y la familia de Drika Blog y Drika Store, anunciamos la muerte de nuestra querida ‘Drika. En este momento de dolor, pedimos la oración y la compasión de todos”, lee la publicación.

Drika se hizo conocida en internet luego de compartir su proceso para perder peso. Su testimonio y experiencia sirvió de motivación e inspiración para muchas personas.

“En 2013 estaba desempleada, recién casada (ahora divorciada) y decidí perder peso. Arreglé mi única zapatilla de la que se me salía el dedo. Todavía la tengo como trofeo, y decidí perder peso sola. Solo tenía 100 seguidores y les pedí que me apoyaran. Evité los dulces y las papas fritas y la pasta, me tomé mi cerveza los fines de semana y en 8 meses perdí 35 kg. El secreto era no cortar toda la comida, comer un poco de todo, hacer ejercicios que también había abandonado”, escribió la mujer en aquel entonces.

La influencer lanzó recientemente su línea de ropa de tallas grandes.

“Estoy bien”: Marian Pabón se expresa tras recibir su primera quimioterapia

La actriz puertorriqueña Marian Pabón se mostró con la actitud positiva que la caracteriza tras recibir su primer tratamiento de quimioterapias para el cáncer de seno que padece.

A través de un video publicado en las redes sociales, la actriz dijo que se siente bien luego del primer tratamiento y que fue tratada de la mejor manera en la institución donde está siendo atendida.

“Aquí saliendo de darme la primera quimio, hasta ahora estoy bien, me siento bien aquí en PR Oncology todo el mundo se portó maravillosamente, ya me dieron unos medicamentos para la reacción que pueda tener después, vamos pa’ lante, estoy bien”, expresó Pabón.

Del mismo modo, agradeció a todas las personas que le han enviado palabras de apoyo ante la situación que está enfrentando. Además, dijo que estará elevando sus oraciones por otros pacientes de cáncer que están pasando por el mismo proceso.

“A todas esas personas que me han escrito que no les he podido contestar, los amo, los quiero los llevo en mi corazón y todas esas personas que se han identificado conmigo porque están pasando por lo mismo que yo, voy a estar rezando todas las noches para que estés bien, para que salgan de esto. Todas somos guerreras y vamos para adelante que dios las bendiga, los quiero mucho un beso grande”, expresó Pabón.