“Esto es producto del odio”: Cathy Barriga se refiere a la formalización por fraude al fisco

Durante el último capítulo de “Me Late Estelar”, Cathy Barriga fue consultada por sus compañeros de programa sobre los problemas legales que enfrenta tras estar próxima a ser formalizada por los delitos de fraude al Fisco.

Este hecho habría ocurrido mientras ocupaba el cargo de alcaldesa de la comuna de Maipú, por lo que sus compañeros querían saber su versión de los hechos.

“Me encantaría responderles, pero ya llegará el momento en que pueda hacerlo. Hoy no me voy a referir a algunos temas que se han mencionado en los medios de comunicación. Espero hacerlo pronto, para conversarlo como debe ser, y con detalle”, indicó la comunicadora.

En la misma línea, agregó que en la prensa “hay tergiversaciones, y eso tiene que ver también con cómo se comunica a la gente. Ellos no tienen porqué estar informados sobre cómo funcionan estas cosas. Lamentablemente, a veces se cometen errores (en los medios de comunicación), aunque yo no los llamaría así, porque son formas de comunicar intencionadamente”, dijo.

“Es un tema que no me toma por sorpresa. Cada cierto tiempo aparece, y ahora se veía venir algo más fuerte. No es informar, es darte duro con injurias, calumnias, confundir y alarmar a las personas (…) No puedo decirte que no me genera malestar pero he aprendido con mis mecanismos de defensa a digerir esto”, añadió.

“Cada vez que se habla de mí, retroceden, y empiezan a hablar desde que asumí la gestión”, argumentó.

“Todos los alcaldes pueden cometer errores”

Minutos más tarde, Daniel Fuenzalida le preguntó si es que ha hecho algún tipo de mea culpa al respecto, consulta que fue respondida de manera cortante.

“No, porque esto es producto del odio. Puro odio”, aclaró.

“Es difícil explicar, por eso yo no me desgasto, para eso están los tribunales y si me denuncian una y otra vez, ahí estaré para entregar los antecedentes. Yo no lo voy a conversar porque hay que estar ahí para saber, y ustedes no lo entienden”, añadió la exjefa comunal.

En ese contexto, la exchica “Mekano” se mostró bastante esquiva ante las palabras de sus compañeros de equipo, reiterando que ya llegará el momento para expresar todo y aclararlo. Asimismo, le sugirieron que era mejor hablar ahora, que más adelante, con otros medios.

“Les quería contar una de las más emblemáticas de los inventos que se hicieron y que dañaron mucho. Llegaron a denunciar a Contraloría que yo había falseado mis estudios para estar ahí (Alcaldía)”, expuso.

“El poder del odio es mucho más fuerte que el amor que construyes”, continuó.

Acto seguido, Daniel Fuenzalida le recalcó nuevamente el punto del mea culpa, dando a entender que -tal vez- confió en las personas equivocadas mientras estaba en el cargo.

A lo que Cathy Barriga contestó: “Todos los alcaldes pueden cometer errores, pero no son públicos”.