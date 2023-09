Parisi lanza duro vaticinio para el país y se llena de críticas: “Vender miedo parece ser un buen negocio”

El excandidato presidencial del Partido de la Gente Franco Parisi hizo un fuerte llamado a los seguidores de su programa Bad Boys, con un vaticinio bastante oscuro sobre el futuro de Chile.

“Por favor, cuida la pega, se vienen dos años y medio muy difíciles en Chile, más de lo que hemos vivido hasta ahora”, afirmó Parisi.

“No hables de política, no hables de fútbol, no hables de religión. Si tu jefe ‘ah, el Partido de la Gente, me carga Parisi, tal por cual’, véndame, pero véndame como Judas”, agregó.

“Veníamos con el vuelito, la inercia de los retiros, del mayor gasto fiscal, del alto precio del litio, del repunte lógico de la economía después de la pandemia. Insisto, cuida la pega”, subrayó.

Las críticas

“A ver sabido antes de que por eso te fuiste a penas perdiste la elección”; “Tan duro como militante del PDG no creo”; “Vender miedo parece ser un buen negocio”, le escribieron a Parisi.