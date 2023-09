Silva llama a los Expertos a “medirse” y a respetar mayoría republicana

Un “llamado” a respetar la mayoría que la derecha tiene en el Consejo Constitucional hizo el delegado del Partido Republicano, Luis Silva, hacia el Comité de Expertos, que pronto volverá a tener protagonismo en el proceso de escritura de una nueva Constitución.

En una jornada marcada por las discusiones y votaciones de normas sobre el Congreso, Silva indicó que “la configuración de la comisión mixta y su trabajo hace que cuando los expertos tengan el proyecto en sus manos, tengan que considerar las sensibilidades de las bancadas mayoritarias de este Consejo Constitucional y por lo tanto, debieran medirse a la hora de formular observaciones y espero que las podamos trabajar juntos”.

El propio Silva había manifestado hace unos días que el Comité de Expertos tendría la oportunidad de mejorar el texto, contestando a quienes le indicaban que su sector “pasa la máquina” en el Consejo.

Los expertos, hoy sólo con derecho a voz, tomarán en sus manos el texto que resulte de las votaciones de los plenos, al que podrán hacerle obervaciones, las que a su vez se votarán y podrían, de acuerdo al reglamento, llegar a conformarse comisiones mixtas de consejeros y expertos.

Eso, fuera de la sala. En el Pleno se aprobó con los 30 votos justos el cambio en el número de diputados, de los 155 actuales a 138. La cifra exacta de integrantes de las futuras cámaras bajas fue uno de los puntos álgidos del día. Se abstuvieron los RN Ivonne Mangelsdorff y Germán Beker y Gloria Hutt, de Evópoli.

El propio Luis Silva explicaba que “la rebaja del número de diputados no puede analizarse al margen de otra disposición aprobada el sábado, sobre cuántos diputados se eligen por distrito”. El sector asegura que busca evitar la “fragmentación” de las fuerzas políticas en el Congreso.

“El número de 138 surge tras hacer una simulación de diputados por distrito de acuerdo a la población”, agregó el delegado de Republicanos.

En el oficialismo no convencieron las explicaciones, pues aseguran que los cambios se están haciendo de manera de favorecer a la derecha en futuras elecciones.

La consejera María Pardo (CS) dijo que “todavía estoy esperando que me hagan llegar las simulaciones. No es sólo una reducción del número de parlamentarios, sino también de magnitud de distritos, de dos a seis, y además de un redistritaje. Dudo que esto no se haya hecho con calculadora en mano”.

En las votaciones también se visó que los parlamentarios perderán su escaño en el caso de renunciar al partido al que pertenecían al momento de ser elegidos y los que propicien el cambio de orden jurídico por vías violentas, así como el umbral con un mínimo de votos para que un partido llegue al Congreso. Todo, con la misma idea de evitar la fragmentación en el Congreso.

Finalmente, se rechazó un sistema para instaurar la paridad en el Parlamento, con votación dividida dentro de los consejeros de derecha.

Vallejo contesta a Hevia

La presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia (Rep.), repitió críticas hacia La Moneda por las opiniones negativas que ha hecho del proceso. “Que se remita a informar”, indicó Hevia.

Ante eso, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respondió que “nosotros resguardamos la debida prescindencia. Al mismo tiempo, nuestro deber es informar y para eso tenemos presupuesto asociado, como la vez pasada”.

Consejeros responden a críticas de Evelyn Matthei

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, dijo el domingo que el proceso constitucional va camino al fracaso y que no pondría en riesgo su “capital político” apoyándola.

El asunto no pasó inadvertido. Antonio Barchiesi (Rep.) indicó que “aquí no estamos preocupados del capital político de nadie. No entraré en esa polémica, me quedo con la excelente relación que hemos tenido con los consejeros de Chile Vamos”.

Ivón Guerra (UDI, partido de Matthei), dijo que “desde mi bancada hemos tenido toda la capacidad de diálogo con el oficialismo y trabajaremos hasta el último minuto porque queremos llevar estabilidad”. “Si la Constitución no da estabilidad, no será aprobada”, anticipaba la alcaldesa.

“Matthei lo que hace es una advertencia”, valoró Javier Macaya, presidente de la UDI.

Coincide con el senador Gloria Hutt (Evópoli) quien expresó que “lo que ella hace es levantar alarmas y esas no las ha levantado sólo ella; también están las encuestas y los analistas, así que eso es algo que tenemos que tomar, es un mensaje que nos compromete. hay un tono que se está transmitiendo que hace que las personas se alejen”.

Desde el oficialismo, Paloma Zúñiga (RD) dijo que “nos parece interesante que la mayoría de las fuerzas políticas se pronuncien. Matthei dijo que este texto es un programa de un solo sector y es lo que nosotros hemos dicho muchas veces”.