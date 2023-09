Ministra Camila Vallejo enamoradísima de su marido: “Pensé ‘yo a este hombre lo besaría ahora mismo’”

La ministra Camila Vallejo es la portada de la nueva edición de la Revista Velvet, en la que se confesó en todos los sentidos, incluso en el amor.

La vocera de Gobierno señaló se dijo a sí misma “cuando entré al Congreso y me separé del padre de mi hija dije: ‘No tengo por qué ser el ejemplo de militante, el ejemplo de dirigente, el ejemplo de parlamentaria, de madre, de pareja, el ejemplo de todo. Tengo que buscar mi propio equilibrio’. Y ahí tuve un respiro”.

“El feminismo me ayudó mucho a desprenderme de las culpas, también en mi maternidad”, además agregó que “he superado mis umbrales de intensidad, pero no soy un robot. No soy una máquina. Soy un ser humano que tiene vida y que tiene derecho a disfrutar de ella”.

Su marido, Abel

Acerca de cómo rehízo su vida amorosa, cuenta que se fue a vivir sola por primera vez “y pensé que nadie iba a querer tener una relación estable con una mujer joven, en política, tan expuesta como yo, con una vida intensa y con una hija. Lo asumí y dije: está todo bien, voy a disfrutar, voy a conocer hombres, pero olvídate Camila de tener una relación estable”.

Sin embargo, comentó “de repente conozco a Abel y todo dio un vuelco. Absolutamente todo. Lo conocí en un cumpleaños de un amigo en común, me lo presentaron a la pasada y no le presté atención ni conversamos. Y en otro momento llegó con un grupo de amigos al departamento que yo arrendaba. Éramos pocas personas, escuchando música y tomándonos un vino, y fue el momento en que pudimos conversar, en el balcón de ese departamento. Me hacía preguntas con genuino interés y curiosidad. En un momento dejé de escucharlo y pensé ‘yo a este hombre lo besaría ahora mismo’”.