Consejo descarta que no haya Plebiscito

Reuniones entre partidos afines, entre colectividades opuestas, de consejeros con sus partidos y de comisionados expertos, también. Los esfuerzos para “salvar” el Proceso Contitucional, al que se le critica que lleve únicamente el sello de Republicanos, no paran.

Las críticas al proceso no se detienen y ayer fue el turno de Michelle Bachelet. La expresidenta indicó en Berlín que lo que se ha aprobado “nos hace retroceder décadas en derechos sociales, laborales y libertades individuales”.

Los esfuerzos de las colectividades políticas se encaminan en conseguir que el texto final tenga el visto bueno de todos los sectores, para que a su vez, el llamado a votar A Favor, sea transversal.

Pero ahora incluso se duda de que haya plebiscito, esto, porque el reglamento indica que después de todos los artículos en particular, se debe hacer una votación del texto en general en el Pleno. Si esa consulta no consiguiera 30 de los 50 votos, se declara rechazado el texto y no habría documento que plebiscitar. El proceso terminaría ahí y se mantendría la Constitución de 1980 indefinidamente.

El experto Sebastián Soto (Evópoli) dijo hace unos días que “si el Partido Republicano piensa votar En Contra en diciembre, lo hará también en noviembre”, refiriéndose a la citada votación final.

Para la consejera Karen Araya (PC), “Chile Vamos le va a entregar a Republicanos los votos para aprobar esta Constitución regresiva”.

Cualquier consejero, experto o político en general considera que esa opción es poco probable. Matemáticamente, se necesitaría que la derecha votara en contra de lo mismo que ha aprobado ampliamente o que lo rechazara Unidad por Chile más cuatro consejeros de la derecha.

“Es absurdo que un partido mayoritario que se ha esforzado por sacar adelante una Constitución esté barajando esa posibilidad”, dijo ayer Luis Silva, delegado republicano al ser consultado, considerando que su partido nunca quiso este proceso y proponía mantener la actual Constitución después del Plebiscito de 2022.

La experta Natalia González (UDI) cree que “los que enarbolan esta tesis no creen que prospere un texto. Nuestro compromiso es proponerlo y lo vamos a cumplir”. Su par Hernán Larraín (UDI), agregó que sería “un fracaso monumental; una vergüenza”.

También desde la UDI, el presidente de la colectividad, Javier Macaya, le pidió al Presidente Gabriel Boric y al Gobierno que explicite cuál va a ser su opción en el Plebiscito y que “no es intervencionismo si no hay recursos públicos”. La petición va en un camino contrario a Republicanos, pues la propia presidenta del Consejo, Beatriz Hevia, ha exigido prescindencia.

Como sea, Boric comentó ayer que “quienes busquen antagonistas en mí, no lo van a encontrar. Hace mucho tiempo he sido partidario y hemos trabajado por tener una nueva Constitución”.

Esas palabras también tuvieron eco en Republicanos. El consejero Antonio Barchiesi expuso que “espero que ese mensaje le quede claro a sus ministros, que han sido voceros del En Contra”, pidiendo, precisamente, prescindencia.