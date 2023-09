Creador de Fornite, Epic Games, despide al 16% de su nómina

Este pasado jueves, la empresa creadora del popular videojuego Fortnite, Epic Games, anunció que tuvo que realizar más de 800 despidos para ahorrar dinero, mientras aún se encuentra sufriendo gastos en su batalla legal contra Apple y Google.

En el sitio web de la empresa se publicó una copia de un correo electrónico enviado al personal por el director ejecutvo Tim Sweeney, donde se especificó que Epic Games despedirá a unas 830 personas, lo que representa un 16% de sus empleados.

“Desde hace un tiempo estamos gastando mucho más dinero del que ganamos, invirtiendo en el próximo lanzamiento de Epic y haciendo crecer Fortnite como un ecosistema para creadores inspirado en el metaverso”, dijo Sweeney a los empleados.

“Durante mucho tiempo he sido optimista de que podríamos avanzar sin despidos, pero en retrospectiva me doy cuenta de que eso no era realista”, añadió.

El crecimiento de Fortnite se ha reanudado, pero está impulsado por el contenido de los creadores, lo que significa una parte importante de los ingresos de la empresa, según Sweeney, quien fundó Epic Games en los años 1990.

Muchos de los ingresos de Epic Games se vuelcan en peleas contra Apple y Google

La empresa “sigue luchando contra los monopolios de distribución y los impuestos de Apple y Google”, indicó.

Desde hace años, Epic combate en los tribunales contra Apple y Google por las reglas y tarifas impuestas por sus respectivas tiendas de aplicaciones, que permiten a los consumidores descargar videojuegos como Fortnite en sus teléfonos inteligentes y tabletas.

Además de estos despidos, Epic Games también decidió vender Bandcamp, que es la tienda de música en línea que adquirió a principios del año pasado, y separarse del negocio de publicidad de otra unidad, según ese mismo correo electrónico.

Como se sabe, Fortnite es un videojuego lanzado en 2017 como diferentes paquetes de software que presentan diferentes modos de juego, pero que comparten el mismo motor de juego y mecánicas.