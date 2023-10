Schalper emplaza al Gobierno a “ponerse los pantalones” con Venezuela y a “exigirle y no pedirle” colaboración por migrantes criminales que operan en Chile

El diputado RN Diego Schalper, único parlamentario que integra tanto la comisión de Seguridad Ciudadana como la de Relaciones Exteriores de la Cámara, criticó con dureza la actitud que hasta aquí ha adoptado el gobierno chileno frente a su par venezolano, a partir de los antecedentes de ciudadanos de esa nacionalidad que han participado del crimen organizado en nuestro país.

“El gobierno anuncia como gran cosa que funcionarios de la Subsecretaría del Interior sostuvieron una reunión telemática con autoridades venezolanas” comentó Schalper al tiempo que se preguntó por el tono en el cual ambos países acordaron formalizar una cooperación mutua para combatir el crimen organizado.

“Yo quisiera saber cuál fue el tono de esa reunión, le pidieron por favor al gobierno de Maduro que colaborara o le exigieron que así lo haga. El gobierno tiene que ponerse los pantalones frente a su par venezolano, desde el Presidente Boric para abajo. Basta ya de pedir por favor que colaboren. La situación es crítica y hay que dar señales políticas claras en esa línea”, precisó.

“El Gobierno no le ha tomado el peso”

Además, Schalper recordó los dichos del Fiscal Regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, quien manifestó “poca colaboración y comunicación” del gobierno venezolano, y al mismo tiempo, dio a conocer que “Larry Changa”, el cofundador del Tren de Aragua, vivió desde el año 2018 en Chile, ingresando sin ningún tipo de antecedentes que advirtiera a la autoridades.

“Los dichos del Fiscal son gravísimos. Estamos hablando que el cofundador del Tren de Aragua tuvo un café con piernas y una casa de cambio en Santiago y hasta obtuvo la residencia temporal y un RUT como extranjero. El gobierno chileno no le ha tomado el peso a esto. Evidentemente es el momento de subir el tono en las conversaciones y exigirle, no pedirle, al gobierno venezolano que se haga cargo en serio de sus criminales”.

Para finalizar, el parlamentario agregó que “Ya resultó decepcionante que el Presidente Boric no condenara el régimen de Maduro en su reciente paso por la ONU”, pero que ahora de lo que estamos hablando es mucho peor, porque “Bandas de venezolanos operan a sus anchas en nuestro país y Venezuela no es capaz de aportar sus antecedentes penales y no sólo eso, en algunos casos ni siquiera han sido capaces de confirmar la verdadera identidad de sus criminales”.