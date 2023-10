Rebecca Miller: “Tuve un bloqueo total hace años y fue una experiencia muy aterradora”

‘She Came to Me’ es una de esas raras comedias que quieres ver de golpe para descubrir todas las joyas que esconde. Está dirigida por Rebecca Miller, una cineasta estadounidense cuyo trabajo se ve a menudo e injustamente eclipsado por su historia familiar, ya que es hija de Arthur Miller y esposa de Daniel Day-Lewis. Lo cierto es que Rebecca tiene una de las voces más originales del Hollywood moderno.

El hilo argumental principal se centra en el compositor de ópera neoyorquino Steven, interpretado por Peter Dinklage, un genio irascible que sufre un grave caso de bloqueo como escritor. Instado por su esposa Patricia, Anne Hathaway, a dar paseos al aire libre para despejarse, Steven conoce a Katrina (Marisa Tomei), una lasciva capitana de remolcador que atrae a su nuevo amigo a la cama, y así inspira la nueva producción de Steven.

La trama secundaria se centra en Patricia, una terapeuta con personalidad de tipo A que decide hacerse monja y renunciar a sus posesiones mundanas, una crisis que no tiene nada que ver con la aventura de Steven. Mientras tanto, una tercera línea argumental sigue la historia de amor adolescente entre el hijo de Steven y Patricia, Julian (Evan Ellison) y Tereza (Harlow Jane), que se ve amenazada por el sobreprotector padrastro de Tereza (Brian d’Arcy James), que resulta ser un fanático de la recreación de la Guerra Civil.

Han pasado seis años desde el último largometraje de la guionista y directora Rebecca Miller, un documental de la HBO sobre su famoso padre, el fallecido dramaturgo Arthur Miller. Y otros dos años desde su anterior película de ficción, ‘Maggie’s Plan’, de 2015, como directora. ‘She Came to Me’ combina comedia y drama existencial, reflejando el creciente interés de Miller por utilizar el humor para enfrentarse a los grandes misterios de la vida, después de haberse centrado en el pasado en historias más sombrías, como ‘La balada de Jack y Rose’, protagonizada por su marido, el actor Daniel Day-Lewis.

Miller apareció por sorpresa con él en Nueva York en el estreno de ‘She Came to Me’, conmocionando a los fans del retirado actor. Metro tuvo la oportunidad de ponerse al día con esta increíble cineasta y hablar sobre la vida, la artista bloqueada, sus películas, IA, y su familia.

P: ¿Cómo creó esta historia y los personajes, tan diferentes entre sí?

- Tenía una historia llamada ‘She Came to Me’ en la que había un escritor que deambula desesperadamente en busca de una historia. Está muy deprimido. Acaba en un bar de Dublín y conoce a una joven americana. Ese encuentro acaba desencadenando una experiencia que crea su siguiente personaje. Pero tenía la sensación de que había algo más, y lo mantuve en el fondo de mi cabeza durante mucho tiempo. También tenía la historia de estos dos jóvenes, una historia de amor en la que uno se plantea romper con el otro. Pero si rompen y se casan con otra persona, siempre se preguntarán el uno por el otro. Pensé que eso tenía algo de romántico. Entonces pensé: ¿cómo puedo combinar estas dos ideas? Fue entonces cuando se me ocurrió Patricia, la psiquiatra que tiene anhelos metafísicos secretos que trastornan su vida. Me encanta jugar con la estructura y crear narraciones en las que es como inspirar y espirar. Es como si estuvieras en una línea argumental y luego en la otra, averiguando cuándo inspirar y cuándo expirar. Eso me encanta. Para escribir el guión tuve que idear una estructura que reflejara el entrelazamiento de todas estas almas. Quería que la película fuera como una gran porción del pastel de capas de la sociedad estadounidense, donde personas que no se conocen necesariamente en una cena se ven de repente entrelazadas.

P: Su película aborda la sensación de estar bloqueado, de ser un artista. ¿Ha experimentado alguna vez esa sensación?

- Sin duda, sin duda. Hay mucho de mí en Steven, el personaje interpretado por Peter Dinklage. Tuve un bloqueo completo hace años, y fue una experiencia muy aterradora, me sentí como enterrada viva. No es una buena sensación.

P: ¿Cómo lo superó?

- Fue como un momento de ruptura, parecido a lo que le ocurre a Steven en la película. En mi caso, acabé como voluntaria en un refugio para mujeres en Dublín porque era donde estaba. Pensé, bueno, al menos podría hacer algo por otra persona ya que obviamente no puedo hacer nada por mí misma. Pero de una forma curiosa, eso me llevó a poder escribir de nuevo. Empecé a escribir un cuento, que se convirtió en el primero de un libro de cuentos, luego se convirtió en una película y, en cierto modo, lanzó mi carrera cinematográfica y me permitió ser también cineasta. También marcó el comienzo de mi vida como escritora de ficción. Creo que la lección que aprendí fue que había que prestar atención a alguien fuera de uno mismo. Creo que, en cierto modo, eso es lo que le pasa también a Steven. Se deja llevar por otra persona y por algo que está fuera de él, y eso le libera.

P: La estética de los personajes de la película parece resultarle natural. Parece que los colores de los personajes afectan a la forma en que son retratados.

- Es un comentario muy astuto. Lo dibujo todo. Dibujo todas mis películas. Pienso mucho en el color y el patrón y en cuándo cada mundo debería tener su propio tipo de patrón y color. En esta película, las propias óperas son un ejemplo. Trabajé estrechamente con Kim Jennings, la diseñadora de producción, para crear una estética con el máximo nivel de color. Lo que se ve es una elección muy irreal pero muy poética. No tienes que ceñirte estrictamente al realismo para captar la vida real. Se puede permanecer en una zona un poco más pictórica y un poco más poética, sin dejar de retratar personajes muy reales. Seleccioné el color y la estética de cada mundo para reflejar a los personajes que había en ellos.

“Quería que la película fuera como una gran porción del pastel de capas de la sociedad estadounidense, en la que personas que no se conocen necesariamente en una cena se ven de repente entrelazadas”. — Rebecca Miller, cineasta estadounidense

P: Lleva ocho años sin dirigir una película. ¿Por qué ha tardado tanto?

- Bueno, honestamente, parte de ello fue la pandemia, que me quitó tres años de ese tiempo. Ha sido un reto hacer esta película. También terminé un libro de relatos cortos durante la pandemia, en el que había estado trabajando. También me llevó algún tiempo. Escribir la película en sí me llevó unos cuantos años porque tenía una narrativa estructuralmente difícil. Para ser sincera, también fue un reto conseguir financiación para esta película. Cuando se hace una película con un enfoque algo original, incluso dentro del marco de un género clásico americano, no siempre se traduce fácilmente en el papel, lo que dificulta que la gente vea el potencial. Tuvimos que encontrar inversores dispuestos a asumir el riesgo.

P: En Berlín mencionó que hacer cine es como un acto artístico patriótico. Su padre es uno de los más grandes dramaturgos de Estados Unidos, y usted es una de las mejores directoras y guionistas del momento. ¿Se siente responsable de su legado?

- Definitivamente siento que, como cineastas estadounidenses, tenemos voz. Nos comunicamos no sólo con otros estadounidenses, sino con gente de todo el mundo, mostrando que hay distintas formas de ser estadounidense y de tener voz dentro de esto. Está el cine corporativo y la televisión, y luego están las películas con voces individuales que no siguen necesariamente los dictados del dinero. Es un estado de ánimo. Seguimos asumiendo riesgos a la hora de contar historias. En ese sentido, me parece un acto patriótico, sobre todo por insistir en que se sigan escuchando voces independientes en nuestro país.

P: 9000 autores decidieron demandar a las empresas por el uso de la IA. Me preguntaba cuál es su postura al respecto y sobre el hecho de que el Script Writers Guild haya conseguido una gran victoria contra los estudios.

- Quiero decir que estoy increíblemente orgullosa de mi sindicato. Creo que el Sindicato de Guionistas está haciendo un trabajo excelente y me siento honrada de formar parte de él. Es crucial que nos protejamos a nosotros mismos y el trabajo que hacemos, asegurándonos de que se respeta y no se explota. Creo que la mejor manera de evitar que la IA se apodere de nuestro espacio creativo es ir un paso por delante creando historias que la IA nunca podría concebir como escritor.

P: ¿Escribiría alguna vez una obra como hizo su padre?

- Creo que no. Para mí sería demasiado. Fue un reto suficiente labrarme mi propio camino. Además, creo que mis raíces para contar historias están tanto en la pintura y la fotografía como en la escritura pura. Adoro demasiado los primeros planos y la cámara como para centrarme únicamente en la dramaturgia.

P: Me he dado cuenta de que la película toca el tema del racismo. ¿Por qué quiso retratar ese elemento en la historia?

- Como he mencionado, es otra capa de la sociedad estadounidense. No se pueden representar realmente las capas sin abordar algún elemento del racismo como parte de nuestro legado. También me interesaba hablar de la clase social y sus sutilezas, tanto como del racismo. Hay diferentes maneras de ser. Mientras reescribía la película, se estaba produciendo el movimiento Black Lives Matter, y pedí a un dramaturgo que lo analizara desde la perspectiva de Julian para asegurarme de que lo retrataba con precisión. Una de las cosas que dijo fue que Trey es un hombre que no es racista hasta que lo es. Me pareció un comentario fascinante, porque no supera una prueba: su obsesión por su hijastra y los celos hacia la persona que está con ella, que además es negra, le consumen. Se apodera de él. Intento mirar a cada personaje con los ojos abiertos y empatía, pero no sin juzgarlo, si eso tiene sentido.

P: ¿Le gustaría volver a trabajar con su marido, Daniel Day-Lewis?

- Me encantaría, si alguna vez decide volver. Creo que en este momento no está actuando. Así que no creo que eso ocurra. Pero si ocurriera, sin duda me apuntaría.

¿De qué trata “She Came to Me”?

Steven Lauddem, el compositor, se encuentra bloqueado creativamente y luchando por completar la partitura de su gran regreso a la ópera. Respondiendo a los ánimos de su esposa Patricia, se embarca en una búsqueda de la musa que reavivará su inspiración.