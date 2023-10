Los efectos internos que tendrá la próxima visita del Presidente a China

Este 14 de octubre, el Presidente Gabriel Boric y seis de sus ministros más otras autoridades y personajes del mundo privado viajarán a una visita oficial a China. Más allá del momento viral cuando el Mandatario se enteró de boca del edecán que el viaje incluía seis escalas y de los alcances políticos y económicos que pueda conllevar, se ha criticado por la fecha y por quiénes asisten.

El periplo es importante, China es clave para la economía nacional (ver nota secundaria), como explica Alejandro Weber, decano de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián: “Sus dos objetivos son el foro de cooperación La Franja y la Ruta, con representantes de 90 países, impulsado por Xi Jinping para expandir la influencia en Asia, África y Latinoamérica; y fortalecer la relación bilateral con el principal socio comercial”.

Sin embargo, la salida de las autoridades significará que no estén en el país en dos fechas clave: un nuevo aniversario del Estallido Social, el miércoles 18, y la inauguración de los Juegos Panamericanos, el mismo día 20 que la delegación regresaría a Santiago.

Para Marco Moreno, analista político de la Universidad Central, la idea de La Moneda es precisamente alejarse de esta contingencia. “Es una decisión pragmática del Ejecutivo de alejarse de esa idea de que este gobierno represente el ‘octubrismo’. El gobierno tiene que sacar adelante el Presupuesto, avanzar con la reforma de pensiones, es garante del proceso constitucional… por lo tanto, que la gente lo asocie con aquellas manifestaciones no es buena recomendación”, dice Moreno, quien agrega sobre los Panamericanos que “es más importante no seguir vinculado al octubrismo”.

En el caso de Camila Vallejo, quien ha sido criticada por realizar una actividad que, en general, los ministros de la Segegob no realizan, Mario Herrera, investigador del Centro de Análisis Político (CAP) de la Universidad de Talca, señala que no se trata de un “blindaje” que la oposición asegura que existe hacia su figura. “No necesariamente. Es normal que el vocero dé explicaciones por el gabinete y no el gabinete tiene que dar explicaciones por el vocero”.

El investigador confirma que Vallejo es una de las principales cartas presidenciales del oficialismo y del PC. “Lo es, junto con la ministra del Trabajo, Jeannette Jara; no obstante, las dos han aumentado en conocimiento y reducido su aprobación por parte de la ciudadanía. Desde Bachelet I que los ministros no son exitosos en el camino presidencial. Probablemente, la carta del oficialismo venga de fuera del gobierno”.

Moreno, por su parte, descarta blindaje y da fe de la idea de que el viaje de Vallejo a China se da por su militancia comunista y sus buenas relaciones con esos regímenes. “Ella es una militante amable del Partido Comunista, que ella esté cerca o sus relaciones con el PC chino sean fluidas ayuda a las actividades que se van a desarrollar allá, eso explicaría más su participación que esa suerte de blindaje”, recalca.

Para Mario Herrera, hay “un guiño al Partido Comunista y al gobierno de China”. “Los ministros de Interior y Segegob no acuden a encuentros bilaterales, más en el contexto de los Juegos Panamericanos que atraerán la atención mediática, eso junto con el aniversario del Estallido Social y la discusión del Presupuesto, confirma que el viaje de la ministra Vallejo es una forma de acercar posiciones con China”.

Convicciones vs. diplomacia

El Presidente, Gabriel Boric, ha repetido que defiende la democracia y los DDHH sin importar dónde haya que hacerlo. China se presenta como una buena oportunidad de manifestar esta posición, un país muy cuestionado en ambos ámbitos, pero probablemente no lo haga.

Así lo cree Pablo Lacoste, analista internacional de la Usach. “Esta es una situación triste, nosotros como académicos podemos criticar a China, pero los Jefes de Estado, que tienen la responsabilidad de asegurar que la economía funcione, bueno, tienen que hacer una especie de acción diplomática, tal como empezó a hacer Estados Unidos en 1972″, dice.

En sencillo: cuál es la importancia de la relación comercial con Beijing

Clave para el futuro de la economía chilena parece ser el viaje del Presidente Boric. Atraer inversión china es el objetivo número uno, indica Alejandro Weber, decano de Economía y Gobierno de la USS.

“Eso es lo fundamental. Más inversión significa más crecimiento económico, mejores salarios y servicios. Aún cuando la inversión china se triplicó entre 2019 y 2020, llegando a más de 7.700 millones de dólares, está muy lejos del aporte de otros países como EE.UU. o Canadá”, indica.

La mayor cantidad de inversiones se concentra en el sector energético y en infraestructura. Destacan “la compra de CGE por State Grid, por US$ 3.039 millones; la licitación Kimal-Lo Aguirre por parte de China Southern Power Grid, por US$ 1.900 millones; y la concesión Ruta 5 Talca-Chillán, de US$ 804 millones”, cita el experto.

“Otro ámbito fundamental de la estrategia de comercio exterior china es dominar el mercado de los minerales como el litio, al ser líder mundial de se tipo de baterías y de fabricación de autos eléctricos. Por ello, China se convierte en un aliado estratégico para la extracción y comercialización del mineral, y evitar que nuestro país se quede atrás en la carrera global, fundamental para nuestros ingresos en las próximas décadas”, agrega Weber.

El viaje de Boric y los ministros hacia el principal socio comercial de Chile “va en defensa de los intereses de Chile”, resume Pablo Lacoste, analista internacional de la Universidad de Santiago. “Cumple el rol que le corresponde, teniendo en cuenta la enorme cantidad de intereses involucrados en el campo de exportaciones de productos chilenos hacia China e importaciones de sus productos hacia acá, que sirven en muchos casos de insumos para elaboraciones industriales para el desarrollo agrícola para múltiples fines”.

Weber, también exsubsecretario de Hacienda, detalla esas cifras. “Chile exporta e importa anualmente unos 200.000 millones de dólares, lo que representa aproximadamente dos tercios del total de nuestra economía. Cerca del 40% de los bienes y servicios exportados son comprados por China, incluyendo cobre, salmón, celulosa y frutas. Al mismo tiempo, nos vende un 25% del total de productos que importamos. China es insustituible para la economía nacional y necesitamos una política de Estado que fortalezca y preserve una sana relación bilateral”, indica.