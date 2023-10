Expertos no llegan a acuerdo de enmiendas conjuntas

Cuatro días tuvieron los comisionados expertos para negociar acuerdos que les permitieran firmar de manera conjunta las propuestas de observaciones al texto que les llegó desde el Consejo Constitucional. Y que no se diga que no hubo coincidencias, pues los comisionados aseguraron que las hubo, pero de todas maneras no se presentaron enmiendas firmadas de manera transversal.

Una propuesta con firmas de ambos sectores era clave para la siguiente fase del proceso, las votaciones de hoy (ver secundaria). La peor parte de todo este asunto le tocó a la secretaría del Proceso, porque ayer recibió cerca de 800 de estas observaciones, sumando las de derecha e izquierda, muchas de las cuales son iguales y a esta oficina le toca observar, ordenar y fundir. Al final de su labor, esa cifra debería bajar a cerca de 500.

La duplicidad se produjo porque los 12 comisionados del oficialismo decidieron dar una señal y no suscribir los mismos documentos que los 12 de la oposición, aunque dijeran lo mismo.

Así lo denunciaba la comisionada Natalia González (UDI): “Hemos puesto a disposición cientos de redacciones para hacernos cargo de las aprensiones que manifiestan ellos. Lamento que los oficios no reflejen eso. Se nos dijo que no había disposición para enmiendas comunes”.

“A la hora de contar las enmiendas les pido que revisen todas aquellas en la que existe plena coincidencia y que reflejan verdaderamente un acuerdo, pese a no estar firmadas en conjunto”, agregaba Jaime Arancibia (UDI).

La postura era confirmada por Verónica Undurraga (PPD), quien es también presidenta de la Comisión. “Hay algunas enmiendas que son iguales, eso refleja que estábamos de acuerdo, pero quisimos hacer un gesto de presentarlas de forma paralela y mostrar que estamos cumpliendo con nuestra tarea de mejorar el texto, pero manifestar que este texto en su conjunto nos excluye y no nos representa”, señaló.

El resultado de esta fase, en que los expertos volvían a tener protagonismo, contrastó con el clima que tuvieron en el inicio del proceso, cuando en un ambiente de conversación y acuerdos escribieron la propuesta que presentaron ante el Consejo, que finalmente fue fuertemente modificada.

El comisionado Máximo Pavez (UDI) aseguró que “la Comisión Experta no es la misma que en marzo, tenemos un texto aprobado por el Consejo Constitucional, hicimos un esfuerzo de llegar en todos los temas a entendimientos, en algunas cosas los pudimos conseguir y en otros fue más difícil”.

Antonia Rivas (FA) expuso los sentimientos que había en su sector después de los cinco días de negociaciones, en que primero se intentó avanzar en las cuatro comisiones temáticas y después en el llamado Grupo de los 8, pero sin suerte.

“La derecha estaba muy marcada por lo que habían hecho en el Consejo Constitucional, no vimos ninguna apertura a revisar los grandes temas”, dijo Rivas.

Votaciones y comisiones mixtas: aún resta proceso

A las 11 de la mañana de hoy está citado el Pleno de la Comisión de Expertos que va a votar las observaciones presentadas ayer. Y a menos que haya nuevas negociaciones, lo que debería pasar es que se aprueben las propuestas duplicadas, que serían de temas menores, y se rechacen los asuntos mayores, que han formado parte de las trabas del proceso.

Que se apruebe una idea sin consenso es improbable, pues el quórum necesario es de tres quintos, es decir, 14 de los 24 votos y un sector necesitaría que al menos dos comisionados de la vereda de enfrente apoyen su moción. Por eso, las observaciones transversales aparecían como la única oportunidad de que pudiesen avanzar verdaderos cambios respecto del texto que propusieron los consejeros constitucionales.

Lo aprobado hoy pasará de vuelta al Consejo Constitucional, que se reunirá el lunes y martes para estudiar las propuestas de los expertos.

En medio, existe una última posibilidad de acuerdo, pues el reglamento contempla la conformación de comisiones mixtas, de expertos y consejeros, si una norma no se aprueba (30 votos a favor) ni se rechaza (33 en contra).

Ocurra o no, el Pleno decidirá los cambios y se estima que el 7 de noviembre se hará la votación final del Pleno del Consejo, para dar el visto bueno -o no- al texto que pasará a manos del Presidente de la República, que llamará a Plebiscito para el 17 de diciembre.