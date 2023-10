Revelan detalles del testimonio que dio Felipe Bulnes por riña en Zapallar: “No hubo ningún golpe de puño de mi parte”

Este jueves se conocieron detalles del testimonio que ofreció ante la Fiscalía el exministro de Justicia en el Gobierno de Sebastián Piñera, el abogado y militante de Renovación Nacional (RN), Felipe Bulnes, demandado por el delito de agresiones en contra del empresario Jonás Gómez, con quien se enfrascó en una violenta pelea en un restaurante del balneario de Zapallar.

El incidente, que finalmente acabó en tribunales, se produjo en febrero de este año cuando Bulnes “le habría negado el saludo” a Gómez, quien respondió al desaire del expersonero de Estado señalando que no le importaba porque él no trataba con “defensores de sinvergüenzas”.

Los detalles de la gresca

La disputa, según informaron en aquella época algunos medios como interferencia.cl, dio origen a la violenta reacción de Bulnes, quien luego de escuchar al empresario se abalanzó sobre él para propinarle una serie de golpes de puño, que de no mediar la intervención de los garzones del restaurante habrían derivado en una gresca mayor.

Tras este sonado incidente, que incluso quedó registrado en unos videos de las cámaras de seguridad del recinto gastronómico, se informó que el abogado sería formalizado esta semana para prestar sus primeras declaraciones ante el Juzgado de Garantía de La Ligua, junto a Marcelo de Moras Alvarado, hermano de su esposa, la presentadora de televisión Carolina de Moras, en calidad de testigo del incidente.

Dicha formalización fue indagada esta jornada por latercera.com, que entregó detalles del texto testimonial de Bulnes, presentado por su abogado Cristian Muga, y que fue archivado entre los documentos de la carpeta investigativa del caso liderado por el Ministerio Público.

Felipe Bulnes se defiende tras pelea en restaurante de Zapallar: “Yo veo que se me viene encima para golpearme...”

Combos iban, combos venían: revelan que exministro Felipe Bulnes golpeó a empresario en restaurante de Zapallar

“Han presentado varios documentos a fin de desestimar las imputaciones, dando cuenta de que, en todo momento, Bulnes fue provocado por Gómez, y que, a pesar de ello, nunca lo agredió”, indica el medio de circulación nacional, que da cuenta además que el origen de la disputa “se remonta a la época en que el exministro representó como abogado a los hermanos del empresario en medio de una disputa familiar, y que cómo este nunca estuvo de acuerdo con el rol que este (Bulnes) jugó, le tomó total animadversión”.

“El señor Jonás Gómez Pacheco ha decidido enfrentar el conflicto con su hermano Segundo y con sus hermanas Teresa y Magdalena con tal nivel de animosidad, como que no ha trepidado en accionar no sólo contra su familia sino que contra todos quienes intervienen en la disputa y no están de su lado o no le dan la razón”, señala parte del documento testimonial de Bulnes.

“Agregó además, que como los árbitros en el litigio no le dieron la razón, arremetió en su contra y también, ‘bajo el mismo patrón de frustración e ira, dedujo querella criminal contra su hermano y sus abogados, yo incluido, imputando los delitos de administración desleal y negociación incompatible’”, prosigue el medio en su crónica.

“Yo soy mucho más light”: Carola de Moras se sincera acerca de su relación matrimonial con el exministro Felipe Bulnes

Respecto del testimonio del exministro, latercera.com expone que el abogado insistió en su declaración de no haber incitado en ningún momento el conflicto y tampoco haber agredido a Gómez en el restaurante de Zapallar.

La declaración de Felipe Bulnes

“Mi impresión fue que su intención era agredirme, ante lo cual me paré con los brazos estirados, buscando apartarlo mientras éste se ubicaba frente a mí y luego se corría hacia mi costado, para repeler así lo que estimé era su inminente ataque. Quiero dejar en claro que no hubo ningún golpe de puño de mi parte ni tampoco una intención de causarle daño. Solo busqué apartarlo y evitar que se me pudiera acercar de nuevo (...) creí que me iba a agredir porque, junto con los insultos que me profirió, su lenguaje corporal así me lo indicaba”, declaró.

“Todo lo anterior ocurrió muy rápido, y recuerdo que el señor Gómez trastabilló en una escalera adyacente y finalmente terminó en la arena. A continuación, Jonás Gómez se paró rápidamente, subió la misma escalera y volviendo a mi mesa, donde yo seguía atónito, se abalanzó en mi contra dirigiéndome patadas y lanzándome un golpe a la cara con su puño derecho. Yo evadí el golpe y creo que dio con su puño a un quitasol que estaba al lado”, prosiguió.

“Me zamarreó violentamente buscando hacerme caer; y en esa oportunidad interviene mi cuñado, buscando controlar al señor Jonás Gómez, quien estaba completamente descontrolado”, finalizó.