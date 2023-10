Lo último: Noveno día de la guerra entre israelíes y palestinos

Miles de residentes de Gaza trataban de acatar la orden de Israel de evacuar aproximadamente la mitad norte del territorio, mientras que otros se apiñaban en hospitales en el norte el domingo.

Según las autoridades, la situación de 2,3 millones de civiles en Gaza empeora por la escasez de alimentos, agua y seguridad, mientras se preparan para una invasión inminente más de una semana después de que Hamas lanzó un ataque mortal contra Israel.

La guerra ha cobrado al menos 3,600 vidas en ambos bandos desde el 7 de octubre.

A continuación, un vistazo a lo que está ocurriendo en el noveno día de la actual guerra entre israelíes y palestinos:

COHETE ALCANZA SEDE DE FUERZAS DE PAZ DE ONU EN SUR DEL LÍBANO

Un cohete hizo impacto en el cuartel de la misión de paz de Naciones Unidas en el sur de Líbano, en el pueblo costero de Naqoura, a medida que se agravan los enfrentamientos entre el grupo guerrillero libanés Hezbollah y las fuerzas israelíes.

La misión de la ONU informó que nadie resultó lastimado. No especificó cuál fue el origen del cohete, pero expresó su desilusión por el hecho de que, a pesar de que ha estado intentando “desescalar la situación”, la violencia continúa.

La prensa libanesa reportó que el cohete provino de posiciones de Hamas en el sur del Líbano y que trató de llegar a Israel pero llegó corto. The Associated Press no pudo confirmar el origen del cohete.

La fuerza de paz de la ONU ha estado patrullando la frontera Israel-Líbano a medida que han aumentado las tensiones. Hezbollah, aliado de Hamas, ha jurado atacar a Israel si Israel lanza una ofensiva terrestre en la Franja de Gaza.

PRESIDENTE IRANÍ ADVIERTE QUE LA GUERRA PODRÍA EMPEORAR SI ISRAEL NO CESA ASEDIO DE GAZA

El presidente iraní, Ebrahim Raisi, habló el domingo con el presidente francés Emmanuel Macron y advirtió que la guerra se ampliará si no cesa el asedio israelí de la Franja de Gaza, reportó la prensa estatal iraní.

La agencia de noticias iraní IRNA reportó que Raisi y Macron hablaron por teléfono. El presidente iraní no mencionó el ataque de Hamas contra Israel perpetrado el 7 de octubre, que desató la guerra actual. Irán es un férreo partidario de Hamas.

“La situación se complicará ... si los crímenes del régimen sionista, incluyendo la matanza de personas y el bloqueo de Gaza, no cesan”, dijo Raisi según la versión. IRNA no dio más detalles.

Poco antes, el Palacio de los Elíseos confirmó que Macron iba a hablar con Raisi para pedir que Irán no agrave la situación ni le dé apoyo operativo a Hamas.

Macron se proponía argumentar que poner fin a la violencia pronto beneficia a todos, incluyendo Irán, dijo la presidencia francesa. Francia cree que Irán puede tener una participación positiva en la crisis al no involucrarse, ya sea “con palabras que son inaceptables” o al apoyar a Hamas.

Durante el fin de semana, Raisi habló con los líderes de Irak, Omán y Qatar y les pidió apoyar a los palestinos en Gaza, reportó la prensa iraní.

MILES MARCHAN EN MARRUECOS EN APOYO A LOS PALESTINOS

Miles de personas tomaron las calles de la capital marroquí el domingo para manifestarse en apoyo de los palestinos en Gaza y denunciar las acciones de Israel en la última guerra contra Hamas.

Ondeando banderas palestinas, la manifestación también marcó una importante manifestación para el movimiento islamista prohibido Al Adl Wa Ihssane, que apoya a Hamas. Después de la mortal y sin precedentes incursión de Hamas en Israel el 7 de octubre, Marruecos emitió una declaración condenando la violencia.

ISRAELÍES EN SIDEROT ESCAPAN DE LOS COHETES DE HAMAS

Los residentes de la ciudad de Siderot, en el sur de Israel, abordaron autobuses hacia otras partes del país el domingo para escapar de los ataques con cohetes desde la Franja de Gaza.

Siderot, una ciudad de unos 34.000 habitantes situada aproximadamente a un kilómetro y medio de la frontera con Gaza, ha sido un objetivo frecuente.

Uno de los residentes, Yossi Edri, dijo al Canal 13 antes de subir a un autobús que “los niños están traumatizados, no pueden dormir por las noches”.

ALEMANIA DESACONSEJA VIAJAR A ISRAEL, TERRITORIOS PALESTINOS Y LÍBANO

El gobierno alemán ha emitido una advertencia de viaje para Israel, los territorios palestinos y el Líbano. La advertencia del domingo es un cambio importante respecto de las añejas advertencias parciales de viaje para la Franja de Gaza y algunas áreas del Líbano.

El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán dijo en un comunicado que “debido a la escalada de violencia en la región en relación con los ataques terroristas masivos de Hamas el 7 de octubre, advertimos contra los viajes a los países y áreas mencionados”.

El gobierno también pidió a todos los ciudadanos alemanes afectados por la advertencia que se registren en su lista de crisis, donde proporciona información sobre las opciones de salida.