Corte rechaza renovación de pasaporte de padre chileno que vive en EEUU: debe $146 millones en pensión alimenticia

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de amparo interpuesto en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Registro Civil e Identificación y de la PDI, por negar la renovación de cédula de identidad y pasaporte a un chileno que reside en Estados Unidos.

El caso expuesto por Diario Constitucional, indica que el sujeto vive desde mayo de 2015, en Estados Unidos y que, con el objeto de tener sus documentos al día, en cuanto se encontraban próximos a expirar, en agosto del año en curso solicitó la renovación de su cédula de identidad ante el Consulado de Chile en Los Ángeles, California.

Sin embargo, la solicitud fue denegada por encontrarse inscrito en el Registro de Deudores de Pensión de Alimentos, lo que vulnera su derecho a la libertad personal y seguridad individual, puesto que se encuentra impedido no sólo de ingresar a Chile, sino que a cualquier otro país, lo cual resulta ilegal, puesto que, la denegación del pasaporte es de carácter reglamentario, por lo que no se le puede restringir además su libertad ambulatoria, en cuanto no hay medidas cautelares en su contra.

El Registro Civil informó que el recurrente “(…) se encuentra ingresado desde 06 de marzo de 2023, por orden dictada por el Juzgado de Familia de La Serena, adeudando, al tiempo del informe, siete cuotas por concepto de pensiones devengadas y no pagadas, por lo que, el recurrente podrá solicitar al Juzgado que autorice la emisión de su pasaporte, cumpliendo con las exigencias legales. Luego, solo cuando el juez autorice la emisión del documento el Servicio procederá a dejar constancia en el Registro de la orden judicial respectiva, anotándola al margen de la inscripción, indicándose plazo de vigencia limitada de autorización, y desde ese momento podrá solicitar pasaporte.”

Por su parte, el Juzgado de Familia de La Serena informó que “(…) el amparado presentaba una deuda por pensión de alimentos de 2313,62638 UTM ($146 millones aprox), por lo que se ordenó la anotación del amparado en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, dada la entrada en vigencia de la Ley N°21.389.”