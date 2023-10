Objeción de conciencia y paridad, a la Mixta

El Consejo Constitucional tuvo ayer una sesión para analizar y votar las cerca de 200 observaciones que le propuso la Comisión de Expertos. Aquellas que conseguían 30 votos a favor se consideran aprobadas; las que sumaban 33 rechazos, se eliminaban (y se mantiene el texto que había escrito el Consejo) y aquellas que no consiguían nada de eso, pasaban a una Comisión Mixta.

Temprano se aprobó la idea de los Expertos de poner en el artículo 1 el Estado social y democrático de derecho, con 37 votos, así como el nuevo texto sobre gobiernos regionales y locales y la inclusión de personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad.

Mientras, iniciativas como la paridad, eliminar las Contribuciones y las normas más duras para migrantes irregulares están en esa lista que pasó a Comisión Mixta.

La norma de paridad señalaba que se “asegurará” el acceso igualitario de mujeres y hombres a los mandatos electorales y cargos electivos, que tuvo los 17 votos a favor de los consejeros de izquierda, pero no toda la derecha lo rechazó (19), por lo que será revisada.

Los extranjeros que ingresen de forma clandestina serán “expulsados en el menor tiempo posible” recibió 16 vistos buenos y 34 abstenciones, por lo que pasó a comisión mixta.

La defensa penal gratuita y la Defensoría de Víctimas fueron aprobadas y quedó en Comisión Mixta la Defensoría Penal Pública de carácter autónomo.

Totalmente rechazado (33 votos de la derecha) quedó el artículo que buscaba delimitar las capacidades del Presidente y el Congreso para la declaración de los estados de excepción.

Respecto del fin del pago de Contribuciones, la bancada republicana aseguró que insistirá en su aprobación. “Para la clase media es una medida fundamental, estamos consagrando el derecho a la vivienda y este derecho no es tal si para ser dueños hay que pagar un impuesto cada tres meses. Vamos a avanzar en una propuesta que tome lo sustantivo de lo aprobado por el Consejo con una redacción mejorada”, indicó Antonio Barchiesi (Rep.).

La observación que proponía eliminar el artículo de conciencia institucional e individual tampoco logró el quórum necesario para ser aprobado y pasa a Comisión Mixta. Karen Araya (PC) manifestó su preocupación de que termine en el texto final: “Estas normas son muy peligrosas, no le hacen bien a la democracia, esperemos que las derechas puedan recapacitar y dejarla fuera. Muchos padres, o más bien, niños, podrían verse afectados, escuelas que podrían no recibir a niños de padres separados, por ejemplo”.

Hoy por la mañana, los consejeros terminarán de votar las últimas normas propuestas por los Expertos, mientras que en la tarde está presupuestado que se elija a la Comisión Mixta, que debe estar compuesta por seis expertos e igual número de consejeros.

En el primer caso, se sabe que se elegirán tres de derecha y tres de izquierda y falta sólo por definir los nombres, pero en el segundo caso, deberá negociarse el número de representantes de cada bancada.

En esta instancia para aprobar una enmienda se requieren siete votos, por lo que la conformación será clave: si la derecha, que tiene mayoría en el Consejo, logra cuatro representantes en la comisión mixta, tendría los siete asientos necesarios para definir cualquier votación.

Representante de Pueblos Originarios llama a votar En Contra en el plebiscito

Aunque más de un actor político y tienda, también, ya ha deslizado cuál va a ser su postura en el plebiscito del 17 de diciembre, Alihuen Antileo, el único representante en el Consejo Constitucional de los Pueblos Originarios, no esperó entrevistas ni puntos de prensa: pidió la palabra durante las discusiones de las observaciones hechas por los comisionados expertos e hizo un llamado a quienes representa a votar En Contra.

“No puedo sino recomendar a los pueblos indígenas, de Arica a Punta Arenas, los 11 pueblos reconocidos por ley, de que esta propuesta constitucional que va a emanar en los próximas semanas no debe ser aprobada”, manifestó Antileo.

Como motivos para llamar a rechazar el proyecto en las urnas, el consejero comentó que la idea de hacer una Carta Fundamental era “básicamente ampliar los derechos de los pueblos indígenas, establecer o avanzar en un Estado social y democrático de derechos, pero creo que los hechos demuestran, y esto no es una visión ideológica, que no se avanzó en ese ámbito”.

Aunque no hicieron llamados, Antileo no fue el único que criticó el texto que se está armando en el Consejo Constitucional.

Christian Suárez (PS) dijo que “aquí lo que ha ocurrido es que Republicanos no ha aceptado enmiendas que nosotros hemos presentado. Pero nosotros vamos a seguir hasta el final tratando de, por lo menos, no afectar a las chilenas y chilenos en su vida cotidiana. Por eso no hemos hecho un pronunciamiento de cómo vamos a votar”.

María Pardo (CS) agregó que “sigue siendo un texto que no cumple con el estándar mínimo de un acuerdo transversal, que no va a garantizar los derechos de las personas, que no va a garantizar su mayor bienestar. Aún con los esfuerzos de los expertos, será una Constitución que entregue más incertidumbre y menos derechos, a los únicos que va a dejar tranquilos será a los violadores de Derechos Humanos, a los dueños de las AFP y de las Isapres”.

En tanto, se dio un nuevo y fuerte diálogo respecto de las responsabilidades por la falta de acuerdos. Edmundo Eluchans (UDI) manifestó que “no creo que sea una propuesta partisana o que esté al servicio de una ideología o de una posición política. Sin embargo, creo que a propósito de la dificultad para llegar a acuerdos, la izquierda -o las izquierdas- tienen mucho más responsabilidades que las bancadas de derecha”.

Alejandro Köhler (PS) reaccionó: “No le concedo la primacía ética de calificar el comportamiento del bloque Unidad para Chile. Hay que decirlo con mucha fuerza, la primera responsabilidad es de las mayorías; aunque circunstanciales, tienen una responsabilidad que el país va a cobrar en algún momento”.