Descubren un barco que desapareció hace 130 años a cargo de ‘una especie alienigena’.

Descubrieron un barco que se hundió durante una tormenta de nieve hace 130 años, pero su estado ha despertado en los expertos grandes dudas. El “Africa” estaba remolcando otro barco, el Severn, a través del lago Hurón en la frontera entre Estados Unidos y Canadá en octubre de 1895, cuando desapareció. Con el cable de remolque roto, el Severn encalló en la península Bruce de Canadá, donde su tripulación fue rescatada, pero nunca se volvió a ver al “Africa”, hasta ahora.

Gracias a Yvonne Drebert y Zach Melnick, que estaban filmando en la zona un documental sobre los mejillones, se lo pudo ver por primera vez. Pero la pareja se sorprendió al ver que el barco ahora está cubierto de una especie invasora de mejillón, ajena a la zona, según del Daily Star.

Melnick dijo: “recibimos un aviso de que los científicos que realizaban un estudio de peces en alta mar habían notado una anomalía en la lectura de su sonar, básicamente un bulto inusual en el lecho de un lago que de otro modo sería plano. Honestamente, esperábamos encontrar un montón de rocas”.

“Estuvimos hundidos sólo unos minutos cuando una enorme estructura surgió de las profundidades: era un naufragio. No podíamos creerlo. ¡Todos a bordo quedaron desmayados! El barco está en perfectas condiciones, sentado erguido en el lecho del lago, como si acabara de caer directamente de la superficie y descansara en el fondo”, agregó.

El “África” fue encontrado utilizando un ROV (vehículo operado a distancia) submarino a una profundidad de 280 pies. El barco ahora sumergido estaba en ‘quaggas invasores’ (alienígenas), que llegó a los Grandes Lagos hace 30 años, identificarlo fue un desafío.

Una pista fueron las enormes dimensiones de los restos del naufragio, que tienen 148 pies de largo, 26 pies de ancho y 12,5 pies de alto, y también hay un campo de escombros de carbón que rodea el barco: la misma carga transportada por el “Africa”.

“El Africa se hundió durante una tormenta de nieve a principios de temporada, ya que fuertes vientos habrían golpeado el barco, empujándolo hacia el centro de las olas y provocando que se llenara de agua. En nuestro video podemos ver que hay “Algunos daños en el casco del barco, sin embargo, eso podría haber sido causado porque el barco se posó en el lecho del lago. Lo más probable es que estuviera tomando agua lo que hizo que el Africa se hundiera”, indicó uno de los expertos.

En su documental All Too Clear, Melnick y Drebert exploran cómo los ‘quaggas’ están rediseñando el ecosistema de los Grandes Lagos a una escala no vista desde el retroceso de los glaciares. Actualmente no hay planes para recuperar el buque.