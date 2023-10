Detienen a peligrosa banda en Temucuicui

Cinco detenidos, presuntos miembros del grupo Resistencia Mapuche Malleco, además de armas y municiones incautadas fue el resultado de un allanamiento a varias casas dentro de la Comunidad de Temucuicui, en Ercilla, Región de La Araucanía. “Se logró la detención de cinco personas vinculadas todas a delitos, se reconocieron cuatro vehículos que tienen encargo por robo”, informó el director de Orden y Seguridad de Carabineros, general Enrique Monrás.

El operativo se realizó en vehículos blindados. De hecho, el grupo fue recibido con balazos en el interior de la comunidad, pero ningún funcionario resultó herido, como tampoco nadie de las zonas allanadas. Además, hubo militares, quienes realizaron apoyo de seguridad para el actuar de la policía.

El ministro del Interior (s), Manuel Monsalve, destacó el uso de estos recursos. “Es indispensable tener instituciones profesionales, aquí actuó carabineros con más de 400 funcionarios de distintas secciones, Control de Orden Público, el GOPE, OS.9, el Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos; han actuado las Fuerzas Armadas, que dieron cobertura en materia de seguridad; se requerían vehículos blindados, y aquí hubo; para la investigación, la capacidad tecnológica de la policía se justifica; así como fortalecer los equipos profesionales. Todo eso es parte de una estrategia, que tiene resultados”, expresó.

Los detenidos eran buscados por diversos delitos. Ángel Marillán Cayul, por homicidio frustrado a carabinero en acto de servicio, receptación de vehículo motorizado, tenencia ilegal de arma y amenazas simples; el menor D.Q.M. (16), por robo calificado reiterado, disparos injustificados, incendio, homicidio frustrado reiterado, atentado contra la autoridad, robo con intimidación y con violencia; Juan Ernesto Queipul y Viviana García Cayul, por receptación; y David Morales, por el mismo delito, más tenencia de municiones y tráfico de drogas.

El fiscal de La Araucanía, Roberto Garrido, expuso que “el modus operandi de estas personas era bastante violento, normalmente atacaban a sus víctimas disparándoles en los pies. Uno de los afectados sufrió una amputación”.

Respecto del número de personas no halladas y la relevancia dentro del grupo, el fiscal agregó que “estamos lejos de poder decir que hemos desarticulado grupos o que ya no son factores de riesgo dentro de la comunidad”.

“Son delincuentes, y peligrosos. Hay que decirlo así, para no confundirnos con otros debates completamente legítimos”, expresó el ministro (s) Monsalve, aunque aclaró que “es prematuro vincularlas con una organización criminal en particular. Si tienen una jerarquía no es posible afirmarlo, pero son parte de una estructura y se adscriben en reivindicaciones que normalmente hace la Resistencia Mapuche Malleco”.