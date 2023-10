Padre del año: por qué Homero no estrangulará más a su revoltoso hijo Bart luego de 34 temporadas

Como los tiempos y la sociedad no están para actitudes y comportamientos abusvos anacrónicos, la famosa serie animada de Los Simpson decidió actualizarse y empezará a corregir ciertos gestos y actos de sus protagonistas en la nueva temporada que se está emitiendo en Estados Unidos.

Y es tan así, que en el tercer episodio de la actual temporada 35, la cadena Fox reconoce que “ciertos chistes y bromas de temporadas anteriores ya no se alinean con las normas culturales actuales”.

Esa nueva tendencia hace, sin embargo, que Los Simpson pierdan algo de la controvertida esencia que lo distingue desde sus inicios, a pesar de que el peso de las 35 temporadas es demasiado grande para no cambiar y adaptarse a los tiempos.

Mientras que los primeros episodios se consideraban demasiado crudos y fuertes para su emisión en horario de máxima audiencia, el programa ahora tiene el problema opuesto. Algunos de sus chistes clásicos chocan con las normas culturales actuales y pueden parecer obsoletos para los espectadores, especialmente en Estados Unidos.

El sexismo y cualquier tipo de discriminación son siendo progresivamente desterrados de las distintas plataformas de contenidos. Incluso, las bromas o chistes de ese signo no provocar mayor gracia a los telespectadores de la TV o el streaming.

Y aunque otras veces la serie ignoró las normas sociales vigentes, esta vez ha decidido alinearse con los nuevo estándares culturales y sociales marcados por lo políticamente correcto.

En ese contexto histórico, y convertida casi en una afiche clásico de la historieta, la imagen de Homero estrangulando a Bart ha sido una de las más recurrentes durante décadas. Sin embargo, como signo de los tiempos, eso se acabó. Y habrá que recurrir a episodios de temporadas anteriores para volver a verlo.

¿Un padre ejemplar para Bart?

En el episodio 1 de la temporada 35, que se emite en la actualidad en Estados Unidos, Los Simpson abordaron las críticas al personaje de Homero haciéndolo más desagradable que nunca y justificando su insensibilidad y actitud irreflexiva al principio de la serie. Asimismo, en el episodio 2, aborda las críticas de que Marge no tiene identidad fuera del hogar con un episodio completo dedicado a sus miedos sobre la vida después de que sus hijos crezcan y ya no la necesiten. Y en el episodio 3, la serie ha dado la explicación de por qué Homero Simpson no va a estrangular a su hijo nunca más.

Y aunque la temporada 35 de Los Simpson transparenta los innumerables defectos del jefe de familia, el programa admitió que la broma de intentar apretarle el cuello a su hijo en particular ya no era divertida. Al principio del capítulo, Homer y Marge conocen a sus nuevos vecinos. En un momento, Homero recibe los halagos de su vecino por el firme apretón de manos, y es cuando le señala a Marge que su hábito de estrangular a Bart finalmente está dando sus frutos.

En las siguientes escenas, el inefable Homero se ríe y admite que ya no estrangula a Bart porque las normas culturales han cambiado . Al fin, después que el programa ha emitido más de 750 episodios durante estos 35 años, parecía inevitable que las actitudes culturales y la disciplina cambiaran enormemente en la relación de un papá y su hijo. Aunque fuera el genial Homero…

[ LA CONVERSIÓN DE LOS SIMPSON ]